В администрации Сургута появился департамент культуры и молодежной политики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты думы Сургута согласовали создание в городской администрации департамента культуры и молодежной политики. Это решение было принято в ходе заседания представительного органа власти, передает корреспондент URA.RU.

Департамент культуры и молодежной политики в мэрии Сургута создается путем объединения комитета культуры и отдела молодежной политики. В материалах к заседанию городской думы указано, что новая структура городской администрация не повлечет за собой увеличение числа чиновников. «По итогам рассмотрения члены комитета приняли решение рекомендовать думе города принять проект решения в представленной редакции», — резюмировал председатель комитета думы Сургута по нормотворчеству, информационной политики и правопорядку Михаил Бехтин. Депутаты проголосовали за изменение структуры мэрии Сургута единогласно.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте Сургута считает, что директором нового департамента станет нынешний председатель комитета культуры городской администрации Антон Акулов. «Приглашать какого-либо иногороднего специалиста пока не планируется. У Акулова есть шанс проявить себя в качестве руководителя новой структуры и уже от того, насколько он справится с новыми задачами, будет зависеть его дальнейшая карьера», — прокомментировал инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций администрации города заявили, что кадровые решения о руководителе нового департамента еще не приняты и говорить о них преждевременно.

Ранее URA.RU сообщало о других структурных реформах мэрии Сургута. За последние полгода в администрации появился департамент массовых коммуникаций и аналитики.

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