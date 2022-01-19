Мэр Сургута назначил нового руководителя пиар-блока

Роман Клим до назначения являлся советником главы Сургута Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового директора департамента массовых коммуникаций и аналитики мэрии. Им стал Роман Клим, занимавший до этого должность советника градоначальника. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Новое подразделение Администрации Сургута создано на базе двух управлений: массовых коммуникаций, а также внешних и общественных связей. Функционал департамента по решению главы города Андрея Филатова будет дополнен задачами по мониторингу, аналитике, оценке рисков и прогнозированию», — говорится в сообщении мэрии. По словам нового руководителя департамента, настройка и переход в штатный режим потребует от одного до двух месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы Сургута одобрили изменение пиар-блока мэрии. В новой структуре администрации в самостоятельное подразделение выведен отдел протокола.