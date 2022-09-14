14 сентября 2022
13 сентября 2022

В ХМАО назовут худшие и лучшие управляющие компании

© Служба новостей «URA.RU»
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При составлении рейтинга УК будет учитываться мнение жителей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе оценят работу управляющих компаний. Рейтинг будет составлен в следующем году, сообщила на региональной конференции с представителями отрасли ЖКХ замгубернатора округа Ольга Литова.

«В Нефтеюганске запущен пилотный проект по оценке управляющих организаций. В положительном исходе проекта мы не сомневаемся, и в 2023 году такой рейтинг будет составлен во всех муниципалитетах автономного округа», — приводит слова Литовой издание Ugra-news.

При составлении рейтинга будет учитываться мнение жителей. Среди основных критериев, которыми поделились югорчане в ходе онлайн-опроса, названы: скорость отработки заявок, работа с жильцами на собраниях, качество обслуживания и удовлетворенность услугами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске «Управляющая компания №1» не дает жителям многоэтажки перейти в другую обслуживающую организацию. В городе наступил очередной этап передела коммунального рынка.

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В Ханты-Мансийском автономном округе оценят работу управляющих компаний. Рейтинг будет составлен в следующем году, сообщила на региональной конференции с представителями отрасли ЖКХ замгубернатора округа Ольга Литова. «В Нефтеюганске запущен пилотный проект по оценке управляющих организаций. В положительном исходе проекта мы не сомневаемся, и в 2023 году такой рейтинг будет составлен во всех муниципалитетах автономного округа», — приводит слова Литовой издание Ugra-news. При составлении рейтинга будет учитываться мнение жителей. Среди основных критериев, которыми поделились югорчане в ходе онлайн-опроса, названы: скорость отработки заявок, работа с жильцами на собраниях, качество обслуживания и удовлетворенность услугами. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске «Управляющая компания №1» не дает жителям многоэтажки перейти в другую обслуживающую организацию. В городе наступил очередной этап передела коммунального рынка.
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