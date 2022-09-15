15 сентября 2022
14 сентября 2022

Глава научного центра в ЯНАО бросил пост ради работы в Африке

Научный центр изучения Арктики в ЯНАО остался без директора Глеба Краева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор НЦИА уехал работать в Африку Фото:

Главный мерзлотовед ЯНАО Глеб Краев отказался от должности главы научного центра изучения Арктики (НЦИА) и уехал в Африку. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном департаменте внешних связей.

«Глеб Краев не стал работать в НЦИА директором. Главный мерзлотовед Ямала Глеб Краев уволился и уехал по контракту в Африку работать», — рассказал агентству инсайдер. В данный момент обязанности директора исполняет Илья Ермолин.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что прежним директором НЦИА был Дмитрий Фролов. В 2019 году он возглавил Научный центр изучения Арктики, но ушел в отставку в декабре 2021 года.

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Главный мерзлотовед ЯНАО Глеб Краев отказался от должности главы научного центра изучения Арктики (НЦИА) и уехал в Африку. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном департаменте внешних связей. «Глеб Краев не стал работать в НЦИА директором. Главный мерзлотовед Ямала Глеб Краев уволился и уехал по контракту в Африку работать», — рассказал агентству инсайдер. В данный момент обязанности директора исполняет Илья Ермолин. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что прежним директором НЦИА был Дмитрий Фролов. В 2019 году он возглавил Научный центр изучения Арктики, но ушел в отставку в декабре 2021 года.
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