Инсайд: мандат умершего спикера Тюменской облдумы достанется ямальцу

14 сентября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Мандат депутата Тюменской облдумы стал вакантным после смерти Сергея Корепанова (на фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов является основным кандидатом на мандат депутата Тюменской областной думы, ставший вакантным после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политических элитах ЯНАО и Тюменской области. «Кандидатура Фролова согласована с руководством фракции „Единой России“ в Тюменской облдуме. Окончательно он станет депутатом после решение фракции утвердит региональный избирком, поскольку Корепанов избирался по списку», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в реготделение «Единой России». Ответ на него ожидается. Фролов руководит в ЯНАО благотворительным фондом созданном в 2010 году по инициативе губернатора Дмитрия Кобылкина. В 2019 году он возглавил Научный центр изучения Арктики, но ушел в отставку в декабре 2021 года., Сергей Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года. Ранее агентство писало, что главным кандидатом на место спикера является выходец с Ямала Фуат Сайфитдинов.

Глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов является основным кандидатом на мандат депутата Тюменской областной думы, ставший вакантным после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в политических элитах ЯНАО и Тюменской области. «Кандидатура Фролова согласована с руководством фракции „Единой России“ в Тюменской облдуме. Окончательно он станет депутатом после решение фракции утвердит региональный избирком, поскольку Корепанов избирался по списку», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в реготделение «Единой России». Ответ на него ожидается. Фролов руководит в ЯНАО благотворительным фондом созданном в 2010 году по инициативе губернатора Дмитрия Кобылкина. В 2019 году он возглавил Научный центр изучения Арктики, но ушел в отставку в декабре 2021 года., Сергей Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года. Ранее агентство писало, что главным кандидатом на место спикера является выходец с Ямала Фуат Сайфитдинов.