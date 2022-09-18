Ветерану труда из ХМАО отказали в соцподдержке

Ветерану труда из Мегиона отказали в социальной поддержке

19 сентября 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО прокуратура восстановила права пенсионерки, которой отказали в соцподдержке Фото: Анна Майорова © URA.RU Пенсионерке из Мегиона отказали в компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. После отказа прокуратура начала проверку в казенном учреждении «Агентство социального благополучия населения». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура провела проверку в казенном учреждении „Агентство социального благополучия населения“ по факту отказа в предоставлении мер социальной поддержки. Заявительница, имеющая звание „Ветеран труда“, обратилась в учреждение о компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг. В назначении данных мер социальной поддержки ей необоснованно было отказано», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры. Пенсионерке отказали из-за вступившего в силу судебного приказа о взыскании непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг. Однако проверка показала, что на момент обращения пенсионера в учреждение судебное решение было отменено. В прокуратуре добавили, что женщине возобновили компенсацию расходов. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют ввести новую льготу для пенсионеров. Новая мера социальной поддержки будет являться аналогом «Пушкинской карты».

Пенсионерке из Мегиона отказали в компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. После отказа прокуратура начала проверку в казенном учреждении «Агентство социального благополучия населения». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Прокуратура провела проверку в казенном учреждении „Агентство социального благополучия населения“ по факту отказа в предоставлении мер социальной поддержки. Заявительница, имеющая звание „Ветеран труда“, обратилась в учреждение о компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг. В назначении данных мер социальной поддержки ей необоснованно было отказано», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры. Пенсионерке отказали из-за вступившего в силу судебного приказа о взыскании непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг. Однако проверка показала, что на момент обращения пенсионера в учреждение судебное решение было отменено. В прокуратуре добавили, что женщине возобновили компенсацию расходов. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют ввести новую льготу для пенсионеров. Новая мера социальной поддержки будет являться аналогом «Пушкинской карты».