Частную почтовую службу обвинили в краже в ЯНАО. Фото

Транспортную компанию «КИТ» в ЯНАО обвинили в краже конфет и пирожных

19 сентября 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

В посылке не хватало 2,5 кг сладостей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на действия сотрудников транспортной компании «КИТ». По словам читательницы URA.RU, работники вскрыли посылку и забрали часть содержимого. «Посылка, в которой были сладости, шла из Набережных Челнов. Когда мы пришли забирать груз, то оказалось, что коробки вскрыты. Не хватало упаковки пирожных и пол килограмма конфет», — уточнила девушка. Собеседница агентства также рассказала, что при отправке груз весил 65 кг. Однако с учетом пропавших из коробок продуктов на месте вес оказался больше. «Очень странно. Из другого города нам отправили посылки, вес которых был 65 кг, при взвешивании в Новом Уренгое стало 68 кг. Это с учетом, что не хватало 2,5 кг сладостей», — добавила она. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос представителям транспортной компании «КИТ». На момент публикации ответа получено не было. Ранее сообщалось, что жительница округа пожаловалась на недобросовестную работу сотрудников «Почты России». По ее словам, из посылки исчез детский москитный костюм. Вскрытые коробки Читательница URA.RU Вскрытые коробки Читательница URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на действия сотрудников транспортной компании «КИТ». По словам читательницы URA.RU, работники вскрыли посылку и забрали часть содержимого. «Посылка, в которой были сладости, шла из Набережных Челнов. Когда мы пришли забирать груз, то оказалось, что коробки вскрыты. Не хватало упаковки пирожных и пол килограмма конфет», — уточнила девушка. Собеседница агентства также рассказала, что при отправке груз весил 65 кг. Однако с учетом пропавших из коробок продуктов на месте вес оказался больше. «Очень странно. Из другого города нам отправили посылки, вес которых был 65 кг, при взвешивании в Новом Уренгое стало 68 кг. Это с учетом, что не хватало 2,5 кг сладостей», — добавила она. Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос представителям транспортной компании «КИТ». На момент публикации ответа получено не было. Ранее сообщалось, что жительница округа пожаловалась на недобросовестную работу сотрудников «Почты России». По ее словам, из посылки исчез детский москитный костюм.