20 апреля 2025

Соседи, пострадавшие от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, жалуются на равнодушие чиновников

Пострадавшие от взрыва в Ханты-Мансийске жалуются на равнодушие чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане пожаловались, что восстановительные работы не начались до сих пор
Югорчане пожаловались, что восстановительные работы не начались до сих пор Фото:

Соседи, жилье которых пострадало от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, жалуются на равнодушие чиновников. Об этом югорчане пишут в соцсетях.

«У нас, в соседнем доме, побиты стекла на лоджии, а окно в зале вообще вынесло. За неделю не предпринято никем никаких действий по устранению проблемы, хотя говорили, что ситуация на контроле. Где все?» — написали в группе ВК «Типичный Ханты-Мансийск».

Автор поста сообщил, что управляющая компания только прикрыла выбитое окно картоном. По словам югорчанина, когда на улице непогода — снег или дождь, все попадает в помещение.

В мэрии Ханты-Мансийска URA.RU сообщили, что следственные мероприятия только завершились, начала проводиться экспертиза. «Сначала ее проведут в доме, где произошел взрыв, а потом в соседнем доме, где посечен фасад. Только тогда будет принято решение о восстановлении зданий, сейчас же предприняты временные меры: окна заклеены промышленной пленкой», — объяснили в администрации.

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Соседи, жилье которых пострадало от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, жалуются на равнодушие чиновников. Об этом югорчане пишут в соцсетях. «У нас, в соседнем доме, побиты стекла на лоджии, а окно в зале вообще вынесло. За неделю не предпринято никем никаких действий по устранению проблемы, хотя говорили, что ситуация на контроле. Где все?» — написали в группе ВК «Типичный Ханты-Мансийск». Автор поста сообщил, что управляющая компания только прикрыла выбитое окно картоном. По словам югорчанина, когда на улице непогода — снег или дождь, все попадает в помещение. В мэрии Ханты-Мансийска URA.RU сообщили, что следственные мероприятия только завершились, начала проводиться экспертиза. «Сначала ее проведут в доме, где произошел взрыв, а потом в соседнем доме, где посечен фасад. Только тогда будет принято решение о восстановлении зданий, сейчас же предприняты временные меры: окна заклеены промышленной пленкой», — объяснили в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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