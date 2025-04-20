Соседи, пострадавшие от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, жалуются на равнодушие чиновников

Соседи, жилье которых пострадало от взрыва в квартире Ханты-Мансийска, жалуются на равнодушие чиновников. Об этом югорчане пишут в соцсетях.
«У нас, в соседнем доме, побиты стекла на лоджии, а окно в зале вообще вынесло. За неделю не предпринято никем никаких действий по устранению проблемы, хотя говорили, что ситуация на контроле. Где все?» — написали в группе ВК «Типичный Ханты-Мансийск».
Автор поста сообщил, что управляющая компания только прикрыла выбитое окно картоном. По словам югорчанина, когда на улице непогода — снег или дождь, все попадает в помещение.
В мэрии Ханты-Мансийска URA.RU сообщили, что следственные мероприятия только завершились, начала проводиться экспертиза. «Сначала ее проведут в доме, где произошел взрыв, а потом в соседнем доме, где посечен фасад. Только тогда будет принято решение о восстановлении зданий, сейчас же предприняты временные меры: окна заклеены промышленной пленкой», — объяснили в администрации.
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