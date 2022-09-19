19 сентября 2022
18 сентября 2022

В Ноябрьске отремонтировали дорогу на две недели раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Работы завершили раньше срока (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) после ремонта открылось движение на улице Высоцкого. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.

«Отличная новость для автомобилистов. Работы завершены почти на две недели раньше срока, который обозначен контрактом», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Изначально она упиралась в бордюр.

Улица Высоцкого

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В Ноябрьске (ЯНАО) после ремонта открылось движение на улице Высоцкого. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «Отличная новость для автомобилистов. Работы завершены почти на две недели раньше срока, который обозначен контрактом», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Изначально она упиралась в бордюр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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