В Ноябрьске отремонтировали дорогу на две недели раньше срока

Работы завершили раньше срока (фото из архива)
В Ноябрьске (ЯНАО) после ремонта открылось движение на улице Высоцкого. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.
«Отличная новость для автомобилистов. Работы завершены почти на две недели раньше срока, который обозначен контрактом», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Изначально она упиралась в бордюр.
Улица Высоцкого
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