В Ноябрьске отремонтировали дорогу на две недели раньше срока

Работы завершили раньше срока (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) после ремонта открылось движение на улице Высоцкого. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.

«Отличная новость для автомобилистов. Работы завершены почти на две недели раньше срока, который обозначен контрактом», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Изначально она упиралась в бордюр.