Разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фото.
«Видимо услышали людей и решили не позориться. Изначально разметка упиралась в бордюр и в целом выглядела очень странно», — рассказал собеседник.
В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU сообщили, что это рабочий процесс. «Ремонт улицы Высоцкого продолжается. По контракту он рассчитан до 30 сентября. Пока это строительная площадка. Поэтому по ходу работ и вносят коррективы. Это рабочий процесс, не более того», — пояснили в администрации.
А в Салехарде жители жаловались на дорожников, которые после выполненной работы бросили ведра из-под краски возле домов. Рабочие наносили разметку на улице Ангальский Мыс.
Изначально нарисованный переход упирался в недостроенный газон
Фото: читатель URA.RU
После возмущений горожан разметку пришлось переделывать
Фото: читатель URA.RU
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Разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фото. «Видимо услышали людей и решили не позориться. Изначально разметка упиралась в бордюр и в целом выглядела очень странно», — рассказал собеседник. В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU сообщили, что это рабочий процесс. «Ремонт улицы Высоцкого продолжается. По контракту он рассчитан до 30 сентября. Пока это строительная площадка. Поэтому по ходу работ и вносят коррективы. Это рабочий процесс, не более того», — пояснили в администрации. А в Салехарде жители жаловались на дорожников, которые после выполненной работы бросили ведра из-под краски возле домов. Рабочие наносили разметку на улице Ангальский Мыс.