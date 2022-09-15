Дорожники Ноябрьска перекрасили разметку, возмутившую жителей. Фото

16 сентября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Дорожники переделали пешеходный переход Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фото. «Видимо услышали людей и решили не позориться. Изначально разметка упиралась в бордюр и в целом выглядела очень странно», — рассказал собеседник. В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU сообщили, что это рабочий процесс. «Ремонт улицы Высоцкого продолжается. По контракту он рассчитан до 30 сентября. Пока это строительная площадка. Поэтому по ходу работ и вносят коррективы. Это рабочий процесс, не более того», — пояснили в администрации. А в Салехарде жители жаловались на дорожников, которые после выполненной работы бросили ведра из-под краски возле домов. Рабочие наносили разметку на улице Ангальский Мыс. Изначально нарисованный переход упирался в недостроенный газон Фото: читатель URA.RU После возмущений горожан разметку пришлось переделывать Фото: читатель URA.RU

Разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фото. «Видимо услышали людей и решили не позориться. Изначально разметка упиралась в бордюр и в целом выглядела очень странно», — рассказал собеседник. В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU сообщили, что это рабочий процесс. «Ремонт улицы Высоцкого продолжается. По контракту он рассчитан до 30 сентября. Пока это строительная площадка. Поэтому по ходу работ и вносят коррективы. Это рабочий процесс, не более того», — пояснили в администрации. А в Салехарде жители жаловались на дорожников, которые после выполненной работы бросили ведра из-под краски возле домов. Рабочие наносили разметку на улице Ангальский Мыс.