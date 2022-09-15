15 сентября 2022
14 сентября 2022

Дорожники Ноябрьска перекрасили разметку, возмутившую жителей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, пешеходный переход, велосипедист, велосипед, детская безопасность, ребенок на дороге
Дорожники переделали пешеходный переход Фото:

Разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фото.

«Видимо услышали людей и решили не позориться. Изначально разметка упиралась в бордюр и в целом выглядела очень странно», — рассказал собеседник.

В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU сообщили, что это рабочий процесс. «Ремонт улицы Высоцкого продолжается. По контракту он рассчитан до 30 сентября. Пока это строительная площадка. Поэтому по ходу работ и вносят коррективы. Это рабочий процесс, не более того», — пояснили в администрации.

А в Салехарде жители жаловались на дорожников, которые после выполненной работы бросили ведра из-под краски возле домов. Рабочие наносили разметку на улице Ангальский Мыс.

Изначально нарисованный переход упирался в недостроенный газон
Фото:
После возмущений горожан разметку пришлось переделывать
Фото:

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Разметку на улице Высоцкого в Ноябрьске, которая возмутила местных жителей, закрасили дорожники. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фото. «Видимо услышали людей и решили не позориться. Изначально разметка упиралась в бордюр и в целом выглядела очень странно», — рассказал собеседник. В пресс-службе мэрии Ноябрьска URA.RU сообщили, что это рабочий процесс. «Ремонт улицы Высоцкого продолжается. По контракту он рассчитан до 30 сентября. Пока это строительная площадка. Поэтому по ходу работ и вносят коррективы. Это рабочий процесс, не более того», — пояснили в администрации. А в Салехарде жители жаловались на дорожников, которые после выполненной работы бросили ведра из-под краски возле домов. Рабочие наносили разметку на улице Ангальский Мыс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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