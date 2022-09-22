Курганский общественник заявил о законности референдумов по присоединению Донбасса к России

В Кургане зампредседателя Общественной палаты Валерий Яхонтов поддержал проведение референдумов на землях Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зампредседателя Общественной палаты Курганской области Валерий Яхонтов объяснил, почему проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья является легитимным. Об этом он заявил во время митинга в поддержку референдумов в курганском ЦПКиО.

«Мы специально заглянули в Конституцию Украины и выяснили, что проведение референдума — это право украинского народа», — цитирует Яхонтова telegram-канал региональной Общественной палаты. Проведение референдумов, по мнению общественника, является реализацией права населения на самоопределение.

Члены Общественной палаты приняли участие в курганском митинге в поддержку референдумов. Пришедшие на митинг курганцы согласились с президентом РФ Владимиром Путиным, что «Россия не имеет никакого морального права не откликнуться на искреннее стремление близких нам людей самим определять свою судьбу».

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы приняли участие в опросе, посвященному проведению референдумов по присоединению к России. Большинство из жителей Кургана уверены, что итогом голосования может стать мирная жизнь для населения территорий Донбасса.