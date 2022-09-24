В Херсонской области иностранные наблюдатели за референдумом готовы плакать из-за историй жителей

В Херсонской области иностранные наблюдатели готовы плакать из-за историй местных жителей

24 сентября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Местные жители рассказывают наблюдателям об обстрелах своих домов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Международные наблюдатели референдума в Херсонской области тронуты до слез историями местных жителей о боевых действиях в регионе. Об этом URA.RU рассказал представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Херсонской области Андрей Коваленко. «Наблюдатели сопереживают, потому что для них это тоже необычный опыт, потому что в их СМИ об этом ничего не говорят. А когда встречаются с людьми с улицы и начинают разговаривать, даже готовы заплакать, слушая их истории, как людей убивают, как бежали от обстрелов, как украинская армия расправляется, как прилетают снаряды в дома», — сказал Андрей Коваленко. Также собеседник агентства рассказал об активной работе международных наблюдателей в Херсонской области. «Иностранные наблюдатели посещают освобожденные территории. Встречались со замглавы администрации Херсонской области Кирилом Стремоусовым, посещали участки, на которых проходит референдум. Пообщались с теми, кто приходит на участки и в Крыму, Севастополе, и в Херсонской области. Поговорили с людьми на улице, задавали вопросы, как все организовано. В целом, позитивно настроены, люди высказываются, что давно этого ждали и хотят жить в нормальном государстве», — добавил он. Коваленко отметил, что от наблюдателей ничего не скрывается. «Нарушений нет. Наблюдатели спрашивают по процедуре референдума, кто ее организовывает, как можно сверить списки, чтобы человек не проголосовал дважды, например, в Крыму и у себя в Запорожье. Они получают все ответы на эти вопросы максимально доступно и открыто. Главы комиссий люди с опытом и понимают, как процесс организован и доступно объясняют, как это сделано», — заключил представитель наблюдателей. В республиках Донбасс, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международные наблюдатели референдума в Херсонской области тронуты до слез историями местных жителей о боевых действиях в регионе. Об этом URA.RU рассказал представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Херсонской области Андрей Коваленко. «Наблюдатели сопереживают, потому что для них это тоже необычный опыт, потому что в их СМИ об этом ничего не говорят. А когда встречаются с людьми с улицы и начинают разговаривать, даже готовы заплакать, слушая их истории, как людей убивают, как бежали от обстрелов, как украинская армия расправляется, как прилетают снаряды в дома», — сказал Андрей Коваленко. Также собеседник агентства рассказал об активной работе международных наблюдателей в Херсонской области. «Иностранные наблюдатели посещают освобожденные территории. Встречались со замглавы администрации Херсонской области Кирилом Стремоусовым, посещали участки, на которых проходит референдум. Пообщались с теми, кто приходит на участки и в Крыму, Севастополе, и в Херсонской области. Поговорили с людьми на улице, задавали вопросы, как все организовано. В целом, позитивно настроены, люди высказываются, что давно этого ждали и хотят жить в нормальном государстве», — добавил он. Коваленко отметил, что от наблюдателей ничего не скрывается. «Нарушений нет. Наблюдатели спрашивают по процедуре референдума, кто ее организовывает, как можно сверить списки, чтобы человек не проголосовал дважды, например, в Крыму и у себя в Запорожье. Они получают все ответы на эти вопросы максимально доступно и открыто. Главы комиссий люди с опытом и понимают, как процесс организован и доступно объясняют, как это сделано», — заключил представитель наблюдателей. В республиках Донбасс, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В настоящий момент Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения.