Беженка из ЛНР поделилась впечатлениями о жизни в ХМАО

Надежда Ткаченко из Северодонецка отметила культурность жителей Нижневартовска (Архивное фото)
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Надежда Ткаченко из Северодонецка (Луганская Народная Республика) рассказала о жизни в Нижневартовске. Видео опубликовал telegram-канал «Югра Z Официально».
«Город мне нравится. Люди хорошие. Все многонационально. Все культурно», — отметила бывшая жительница ЛНР.
Ранее URA.RU рассказывало, что Надежда Ткаченко объяснила свою позицию по референдуму. ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября примут решение о вхождении в состав России.
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