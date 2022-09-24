24 сентября 2022
23 сентября 2022

Беженка из ЛНР поделилась впечатлениями о жизни в ХМАО

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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, очередь , референдум, голосование, выборы 2016
Надежда Ткаченко из Северодонецка отметила культурность жителей Нижневартовска (Архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Надежда Ткаченко из Северодонецка (Луганская Народная Республика) рассказала о жизни в Нижневартовске. Видео опубликовал telegram-канал «Югра Z Официально».

«Город мне нравится. Люди хорошие. Все многонационально. Все культурно», — отметила бывшая жительница ЛНР.

Ранее URA.RU рассказывало, что Надежда Ткаченко объяснила свою позицию по референдуму. ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября примут решение о вхождении в состав России.

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Надежда Ткаченко из Северодонецка (Луганская Народная Республика) рассказала о жизни в Нижневартовске. Видео опубликовал telegram-канал «Югра Z Официально». «Город мне нравится. Люди хорошие. Все многонационально. Все культурно», — отметила бывшая жительница ЛНР. Ранее URA.RU рассказывало, что Надежда Ткаченко объяснила свою позицию по референдуму. ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября примут решение о вхождении в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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