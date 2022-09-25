Пенсионерка, бежавшая из Мариуполя в ХМАО: референдум — шанс вернуться на мирный Донбасс с внуками

26 сентября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Пенсионерка надеется вернуться на Донбасс, чтобы показать свой дом внукам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Пенсионерка Татьяна Богданова, которая бежала из Мариуполя из-под обстрелов ВСУ, проголосовала в Ханты-Мансийске на референдуме за присоединение Донбасса к России. Женщина считает, что это позволит ей вернуться домой и показать свою Родину внукам. Своей историей пенсионерка поделилась с URA.RU. «Думаю, наш Мариуполь восстановят и он будет красивым. У меня дом там остался разбитый. Хочу вернуться, но как здоровье будет, посмотрим. Я люблю Россию и за нее голосовала, чтобы вернуться в Донбасс и мирно жить. Хочу, чтобы внуки со мной приехали туда», — рассказала женщина журналисту агентства. Внуки Богдановой живут в Ханты-Мансийске, а в Мариуполе же у женщины не осталось близких — только полуразрушенный дом. Пенсионерка надеется, что ей удастся восстановить его вместе с родными. «У меня был красивый дом, его нужно отстроить. Бомба попала в огород — дом разбило и гараж, деревья наверное тоже сгорели. Я до сей поры не могу понять, как в живых осталась. Мне кажется, дверь в комнату, где мы сидели, крепкая оказалась. Ее мой муж покойный сам сделал», — вспомнила в разговоре с корреспондентом URA.RU Богданова. Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к составу РФ. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерка Татьяна Богданова, которая бежала из Мариуполя из-под обстрелов ВСУ, проголосовала в Ханты-Мансийске на референдуме за присоединение Донбасса к России. Женщина считает, что это позволит ей вернуться домой и показать свою Родину внукам. Своей историей пенсионерка поделилась с URA.RU. «Думаю, наш Мариуполь восстановят и он будет красивым. У меня дом там остался разбитый. Хочу вернуться, но как здоровье будет, посмотрим. Я люблю Россию и за нее голосовала, чтобы вернуться в Донбасс и мирно жить. Хочу, чтобы внуки со мной приехали туда», — рассказала женщина журналисту агентства. Внуки Богдановой живут в Ханты-Мансийске, а в Мариуполе же у женщины не осталось близких — только полуразрушенный дом. Пенсионерка надеется, что ей удастся восстановить его вместе с родными. «У меня был красивый дом, его нужно отстроить. Бомба попала в огород — дом разбило и гараж, деревья наверное тоже сгорели. Я до сей поры не могу понять, как в живых осталась. Мне кажется, дверь в комнату, где мы сидели, крепкая оказалась. Ее мой муж покойный сам сделал», — вспомнила в разговоре с корреспондентом URA.RU Богданова. Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к составу РФ. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.