25 сентября 2022

Пенсионерка, бежавшая из Мариуполя в ХМАО: референдум — шанс вернуться на мирный Донбасс с внуками

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Пенсионеры. Курган , пенсионерка, нищета, бабушка, пенсия, попрашайничество
Пенсионерка надеется вернуться на Донбасс, чтобы показать свой дом внукам Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Пенсионерка Татьяна Богданова, которая бежала из Мариуполя из-под обстрелов ВСУ, проголосовала в Ханты-Мансийске на референдуме за присоединение Донбасса к России. Женщина считает, что это позволит ей вернуться домой и показать свою Родину внукам. Своей историей пенсионерка поделилась с URA.RU.

«Думаю, наш Мариуполь восстановят и он будет красивым. У меня дом там остался разбитый. Хочу вернуться, но как здоровье будет, посмотрим. Я люблю Россию и за нее голосовала, чтобы вернуться в Донбасс и мирно жить. Хочу, чтобы внуки со мной приехали туда», — рассказала женщина журналисту агентства.

Внуки Богдановой живут в Ханты-Мансийске, а в Мариуполе же у женщины не осталось близких — только полуразрушенный дом. Пенсионерка надеется, что ей удастся восстановить его вместе с родными. «У меня был красивый дом, его нужно отстроить. Бомба попала в огород — дом разбило и гараж, деревья наверное тоже сгорели. Я до сей поры не могу понять, как в живых осталась. Мне кажется, дверь в комнату, где мы сидели, крепкая оказалась. Ее мой муж покойный сам сделал», — вспомнила в разговоре с корреспондентом URA.RU Богданова.

Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к составу РФ.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Пенсионерка Татьяна Богданова, которая бежала из Мариуполя из-под обстрелов ВСУ, проголосовала в Ханты-Мансийске на референдуме за присоединение Донбасса к России. Женщина считает, что это позволит ей вернуться домой и показать свою Родину внукам. Своей историей пенсионерка поделилась с URA.RU. «Думаю, наш Мариуполь восстановят и он будет красивым. У меня дом там остался разбитый. Хочу вернуться, но как здоровье будет, посмотрим. Я люблю Россию и за нее голосовала, чтобы вернуться в Донбасс и мирно жить. Хочу, чтобы внуки со мной приехали туда», — рассказала женщина журналисту агентства. Внуки Богдановой живут в Ханты-Мансийске, а в Мариуполе же у женщины не осталось близких — только полуразрушенный дом. Пенсионерка надеется, что ей удастся восстановить его вместе с родными. «У меня был красивый дом, его нужно отстроить. Бомба попала в огород — дом разбило и гараж, деревья наверное тоже сгорели. Я до сей поры не могу понять, как в живых осталась. Мне кажется, дверь в комнату, где мы сидели, крепкая оказалась. Ее мой муж покойный сам сделал», — вспомнила в разговоре с корреспондентом URA.RU Богданова. Референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к составу РФ. Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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