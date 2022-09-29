С начала мобилизации в ЯНАО аннулировано восемь повесток

За 4 дня мобилизации поступило 170 обращений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

С начала частичной мобилизации в ЯНАО было аннулировано восемь повесток. Об этом сообщило региональное отделение Общероссийского народного фронта.

«За 4 дня мобилизации поступило 170 обращений. Удалось аннулировать повестки и оставить дома 8 человек. В их числе студенты, получающие первое высшее образование на очно заочной форме в Государственных образовательных учреждениях», — уточнили там.

Аннулировать повестки удалось отцу одиночке, парню, который попал в серьезное ДТП, молодому человеку с сахарным диабетом и одной почкой. Также в этот список попали: ямалец, который ухаживает за престарелыми родителями, проходящими реабилитацию после операций, житель округа, находящийся на больничном с рядом заболеваний и при этом находится в трудной жизненной ситуации и призывник с диагнозом сахарный диабет, зависящий от инсулиновых инъекций.

Ранее сообщалось, что отец-одиночка из Ноябрьска и студент-очник из Салехарда были призваны по ошибке. Они обратились на горячую линию ОНФ и им помогли решить проблему.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Общее количество призывников от Ямала составит 920 человек. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, чтобы спасти от нападения ВСУ мирное население Донбасса.