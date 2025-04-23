Klix: Додика попытались арестовать

Президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика попытались арестовать в Восточном Сараево сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA). Об этом сообщает боснийский портал Klix.
«Задержать президента попытались сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA), однако им помешали сотрудники Министерства внутренних дел», — пишет Klix. По информации портала, сегодня, 23 апреля, Милорад Додик находился с рабочим визитом в Шековичах на северо-востоке Боснии и Герцеговины, где он принял участие в запуске проекта газификации восточной части республики.
В феврале суд приговорил Додика заочно к году тюрьмы и шести годам запрета на служебную деятельность за несоблюдение решений «высокого представителя», а в марте прокуратура предписала его арест. Сам Додик ранее заявлял, что опасается покушения при задержании, и утверждал, что западные политики оказывают на него давление с требованием уйти из политики.
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