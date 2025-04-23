В Госдуме намерены принять закон о борьбе с травлей после избиения в московской школе

России нужен новый закон о борьбе с травлей и об обеспечении обязательного наказания за насилие в школах. Об этом заявил в беседе с корреспондентом URA.RU председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя недавний инцидент в московской школе №2120, где двое подростков-мигрантов жестоко избили ученика, сломав ему челюсть.
«Первое — нужно принять закон о профилактике травли. Второе — нужно еще больше внимания уделять формированию у нашей молодежи традиционных ценностей милосердия, гуманизма, взаимоуважения. Третье — нужна неотвратимость наказания за подобные выходки», — заявил депутат.
В Госдуме всерьез обеспокоены участившимися случаями агрессии в школах и намерены разработать новые меры для их предотвращения. Так, депутат Госдумы Сергей Миронов в интервью URA.RU резко осудил случаи агрессии со стороны мигрантов в школах, отметив, что попытки замалчивания таких инцидентов недопустимы. Он подчеркнул необходимость немедленного и жесткого реагирования: «Хулиганов нужно гнать вон из школы вместе со всем кланом!»
Миронов призвал активно использовать право на отчисление нарушителей устава, назвав «душеспасительные беседы» неэффективными. По факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил московским следователям представить подробный отчет о ходе расследования.
Однако нарастающее недовольство общественности вылилось в стихийный митинг родителей, организованный прямо в здании школы. Помимо возмущения самим фактом избиения, родители обвинили директора школы в попытках замять инцидент. После общественного резонанса Департамент образования Москвы принял решение об отстранении директора от должности.
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