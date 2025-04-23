23 апреля 2025

Трамп признал недоговоспособность Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп раскрыл свое отношение к Зеленскому
Трамп раскрыл свое отношение к Зеленскому Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп признался, что общение с президентом Украины Владимиром Зеленским оказалось для него гораздо сложнее, чем ожидалось. Об этом сообщают СМИ. 

«Честно говоря, иметь дело с Зеленским оказалось куда сложнее, чем я думал изначально», — отметил Трамп на вопрос журналиста Fox News. В ходе выступления он также заявил о «достижении понимания» с Россией по вопросу Украины и подчеркнул, что считает необходимым добиться аналогичного результата в переговорах с Киевом.

Ранее Трамп уже высказывал критические замечания в адрес Зеленского, заявляя, что не поддерживает украинского лидера и оценивает его работу негативно, хотя и не обвиняет его в начале конфликта. Также Трамп отмечал, что между Россией и Украиной продолжаются переговоры о прекращении огня и разделе территорий, и ожидал ответа от Москвы по этому вопросу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп признался, что общение с президентом Украины Владимиром Зеленским оказалось для него гораздо сложнее, чем ожидалось. Об этом сообщают СМИ.  «Честно говоря, иметь дело с Зеленским оказалось куда сложнее, чем я думал изначально», — отметил Трамп на вопрос журналиста Fox News. В ходе выступления он также заявил о «достижении понимания» с Россией по вопросу Украины и подчеркнул, что считает необходимым добиться аналогичного результата в переговорах с Киевом. Ранее Трамп уже высказывал критические замечания в адрес Зеленского, заявляя, что не поддерживает украинского лидера и оценивает его работу негативно, хотя и не обвиняет его в начале конфликта. Также Трамп отмечал, что между Россией и Украиной продолжаются переговоры о прекращении огня и разделе территорий, и ожидал ответа от Москвы по этому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...