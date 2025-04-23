23 апреля 2025

Трамп прокомментировал итоги переговоров по Украине

Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп положительно оценил переговоры в Лондоне
Трамп положительно оценил переговоры в Лондоне Фото:

Переговоры по Украине, прошедшие в Лондоне, завершились положительно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, они прошли хорошо», — прокомментировал Дональд Трамп итоги встречи по Украине. Трансляцию вело Fox News. 

Ранее Дональд Трамп уже отмечал прогресс в урегулировании украинского конфликта, заявляя о «очень хороших» шагах и успешных переговорах, в том числе с участием России. Тогда он пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшие дни, подчеркнув положительный характер встреч, прошедших на полях международных саммитов.

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Переговоры по Украине, прошедшие в Лондоне, завершились положительно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Думаю, они прошли хорошо», — прокомментировал Дональд Трамп итоги встречи по Украине. Трансляцию вело Fox News.  Ранее Дональд Трамп уже отмечал прогресс в урегулировании украинского конфликта, заявляя о «очень хороших» шагах и успешных переговорах, в том числе с участием России. Тогда он пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшие дни, подчеркнув положительный характер встреч, прошедших на полях международных саммитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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