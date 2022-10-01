The Hill: офис Зеленского испугался, что РФ использует ядерное оружие 01 октября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 + По мнению Ермака, готовность России к ядерным угрозам представляет собой кризис для всех стран Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил об «очень высокой» угрозе применения Россией ядерного оружия, согласно информации украинских спецслужб. Об этом пишет The Hill. «Наши спецслужбы оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия как «очень высокую», — цитирует главу офиса президента Украины The Hill. Ермак также добавил, что готовность России к ядерным угрозам представляет собой кризис не только для Украины, но и для всего мира. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также отмечал, что США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии. При этом Пентагон выступил с заявлением, что США сомневаются в применении Россией ядерного оружия. Главный помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил об «очень высокой» угрозе применения Россией ядерного оружия, согласно информации украинских спецслужб. Об этом пишет The Hill. «Наши спецслужбы оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия как «очень высокую», — цитирует главу офиса президента Украины The Hill. Ермак также добавил, что готовность России к ядерным угрозам представляет собой кризис не только для Украины, но и для всего мира. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также отмечал, что США очень серьезно относятся к заявлениям России о ядерном оружии. При этом Пентагон выступил с заявлением, что США сомневаются в применении Россией ядерного оружия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям