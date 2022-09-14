14 сентября 2022

Жители Тюменской области стали чаще брать ипотеку

За 2022 год в Тюменской области оформлено свыше 60 тысяч ипотек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, конверт с деньгами, передача денег
Количество оформленных ипотек в 2022 году выше на 5,5%, чем за аналогичный период прошлого года Фото:

За 2022 год в Тюменской области, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, более, чем на 5% выросло количество ипотечных сделок. На сегодняшний день оформлено свыше 60 тысяч ипотек. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Тюменской области.

«По итогам 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 60 тысяч 329 ипотечных сделок. Данное количество на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — рассказали в управлении.

Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменской «матрешки» оформили почти три тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма, взятая в кредит, составила 10 миллиардов рублей. Также агентство делало обзор самых выгодных ипотечных предложений в Тюмени.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

За 2022 год в Тюменской области, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, более, чем на 5% выросло количество ипотечных сделок. На сегодняшний день оформлено свыше 60 тысяч ипотек. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Тюменской области. «По итогам 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 60 тысяч 329 ипотечных сделок. Данное количество на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — рассказали в управлении. Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменской «матрешки» оформили почти три тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма, взятая в кредит, составила 10 миллиардов рублей. Также агентство делало обзор самых выгодных ипотечных предложений в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...