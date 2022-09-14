Жители Тюменской области стали чаще брать ипотеку

За 2022 год в Тюменской области, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, более, чем на 5% выросло количество ипотечных сделок. На сегодняшний день оформлено свыше 60 тысяч ипотек. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Тюменской области.
«По итогам 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 60 тысяч 329 ипотечных сделок. Данное количество на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — рассказали в управлении.
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За 2022 год в Тюменской области, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, более, чем на 5% выросло количество ипотечных сделок. На сегодняшний день оформлено свыше 60 тысяч ипотек. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росреестра по Тюменской области. «По итогам 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 60 тысяч 329 ипотечных сделок. Данное количество на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года», — рассказали в управлении. Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменской «матрешки» оформили почти три тысячи ипотечных кредитов. Общая сумма, взятая в кредит, составила 10 миллиардов рублей. Также агентство делало обзор самых выгодных ипотечных предложений в Тюмени.