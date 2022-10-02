Россиянам дали совет по скачиванию удаленных приложений из App Store

03 октября 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Приложение «ВКонтакте» можно вернуть на телефон при помощи App Store Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Удаленные из App Store приложения продолжают работать, если были установлены на телефоне до «зачистки». Если же раньше приложения были, но сейчас отсутствуют на устройстве или у пользователя появился новый телефон, то их можно загрузить при помощи маркетплейса. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. «Для этого [повторного скачивания] необходимо зайти в App Store и перейти в каталог „Покупки“. Там пользователь может увидеть те приложения, которые он скачивал, и, соответственно, сделать это вновь. Есть один нюанс. Скачать приложения можно только той версии, которая была загружена изначально», — дал совет эксперт в беседе с «Известиями». При этом Вакулин рекомендует отказаться от загрузки сторонних приложений из-за суровой политики Apple. Гораздо эффективнее обратиться к знакомым, которые ранее устанавливали удаленные приложения, чтобы те поделились аккаунтом, рекомендует специалист. Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из App Store в ночь на 28 сентября. Вместе с ним были удалены VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail. ru. Это произошло в рамках антироссийских санкций, ставшим ответом на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее из AppStore пропал «Сбербанк Онлайн». Удаление из маркетплейса App Store приложений VK приведет к снижению продаж iPhone на территории России, убежден главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG. Артем Геллер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Удаленные из App Store приложения продолжают работать, если были установлены на телефоне до «зачистки». Если же раньше приложения были, но сейчас отсутствуют на устройстве или у пользователя появился новый телефон, то их можно загрузить при помощи маркетплейса. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. «Для этого [повторного скачивания] необходимо зайти в App Store и перейти в каталог „Покупки“. Там пользователь может увидеть те приложения, которые он скачивал, и, соответственно, сделать это вновь. Есть один нюанс. Скачать приложения можно только той версии, которая была загружена изначально», — дал совет эксперт в беседе с «Известиями». При этом Вакулин рекомендует отказаться от загрузки сторонних приложений из-за суровой политики Apple. Гораздо эффективнее обратиться к знакомым, которые ранее устанавливали удаленные приложения, чтобы те поделились аккаунтом, рекомендует специалист. Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из App Store в ночь на 28 сентября. Вместе с ним были удалены VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail. ru. Это произошло в рамках антироссийских санкций, ставшим ответом на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее из AppStore пропал «Сбербанк Онлайн». Удаление из маркетплейса App Store приложений VK приведет к снижению продаж iPhone на территории России, убежден главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG. Артем Геллер.