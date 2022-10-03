Житель Нижневартовска обокрал начальника, чтобы закрыть долги перед банком

04 октября 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

У злоумышленника обнаружили краденное оборудование и более 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Нижневартовска (ХМАО) подозревают в краже у своего начальника на предприятии оборудования и более 300 тысяч рублей, чтобы закрыть долги перед банком. Злоумышленник попытался замести следы и устроил погром в кабинете руководителя. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО. «Вартовчанин признался, что имел долговое обязательство перед банком, и, чтобы закрыть его, он решил воспользоваться беспрепятственным доступом к финансам предприятия. Для этого подозреваемый сымитировал кражу: запер за собой замок, попытался приподнять входную дверь и разбил окно, разбросал вещи по офису, а для большей убедительности подкинул небольшую трубу, как орудие. Во время обыска украденное оборудование было найдено, кроме того были обнаружены денежные средства в размере более 300 тысяч», — говорится на сайте ведомства. Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU рассказывало, что под Тюменью 48-летнюю жительницу ХМАО задержали за кражу нефтепродуктов. Она пыталась спрятаться от силовиков в шкафу.

Жителя Нижневартовска (ХМАО) подозревают в краже у своего начальника на предприятии оборудования и более 300 тысяч рублей, чтобы закрыть долги перед банком. Злоумышленник попытался замести следы и устроил погром в кабинете руководителя. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО. «Вартовчанин признался, что имел долговое обязательство перед банком, и, чтобы закрыть его, он решил воспользоваться беспрепятственным доступом к финансам предприятия. Для этого подозреваемый сымитировал кражу: запер за собой замок, попытался приподнять входную дверь и разбил окно, разбросал вещи по офису, а для большей убедительности подкинул небольшую трубу, как орудие. Во время обыска украденное оборудование было найдено, кроме того были обнаружены денежные средства в размере более 300 тысяч», — говорится на сайте ведомства. Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU рассказывало, что под Тюменью 48-летнюю жительницу ХМАО задержали за кражу нефтепродуктов. Она пыталась спрятаться от силовиков в шкафу.