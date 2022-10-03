03 октября 2022

В ЯНАО бомжа осудили за убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина избил до смерти собутыльника Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина без определенного места жительства убил 64-летнего мужчину. В ходе конфликта виновный жестоко избил злоупотреблявшего алкоголем пожилого хозяина квартиры.

«В мае 2022 года между одним из квартирантов и пожилым мужчиной произошел конфликт, в ходе которого осужденный жестоко избил хозяина квартиры, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает официальный портал следственного управления СК РФ по ЯНАО. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нападавший был задержан, приговором суда ему назначено наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало о жителе Нового Уренгоя, который во время распития спиртных напитков убил соседа по общежитию бутылкой.

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В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина без определенного места жительства убил 64-летнего мужчину. В ходе конфликта виновный жестоко избил злоупотреблявшего алкоголем пожилого хозяина квартиры. «В мае 2022 года между одним из квартирантов и пожилым мужчиной произошел конфликт, в ходе которого осужденный жестоко избил хозяина квартиры, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает официальный портал следственного управления СК РФ по ЯНАО. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нападавший был задержан, приговором суда ему назначено наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало о жителе Нового Уренгоя, который во время распития спиртных напитков убил соседа по общежитию бутылкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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