В ЯНАО бомжа осудили за убийство

Мужчина избил до смерти собутыльника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина без определенного места жительства убил 64-летнего мужчину. В ходе конфликта виновный жестоко избил злоупотреблявшего алкоголем пожилого хозяина квартиры.

«В мае 2022 года между одним из квартирантов и пожилым мужчиной произошел конфликт, в ходе которого осужденный жестоко избил хозяина квартиры, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает официальный портал следственного управления СК РФ по ЯНАО. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нападавший был задержан, приговором суда ему назначено наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU рассказывало о жителе Нового Уренгоя, который во время распития спиртных напитков убил соседа по общежитию бутылкой.