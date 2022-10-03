03 октября 2022

В ХМАО ветераны боевых действий объявили сбор помощи для участников спецоперации

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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, волонтер, гуманитарка, вещи для пострадавших, помощь беженцам
Принести вещи на отправку мобилизованным можно в пункты Гуманитарного корпуса Фото:
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Мобилизация в России

Организации ветеранов «Содружество» и «Боевое братство» совместно с региональными властями организовали в ХМАО сбор гуманитарной помощи для участников специальной операции на Украине. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В качестве помощи принимаются теплые спальные мешки, термобелье, одежда, тактическое снаряжение и продукты длительного хранения. Отнести вещи можно в один из пунктов сбора помощи Гумкорпуса», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Организаторами сбора являются организации ветеранов «Содружество» и «Боевое Братство», а также власти региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры организовали сбор посылок для мобилизованных из Югорска и Советского района. Жители могут отправить необходимые вещи своим близким в военные части Омска, где военнослужащие проходят обучение.

Президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Организации ветеранов «Содружество» и «Боевое братство» совместно с региональными властями организовали в ХМАО сбор гуманитарной помощи для участников специальной операции на Украине. Об этом сообщили в правительстве региона. «В качестве помощи принимаются теплые спальные мешки, термобелье, одежда, тактическое снаряжение и продукты длительного хранения. Отнести вещи можно в один из пунктов сбора помощи Гумкорпуса», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Организаторами сбора являются организации ветеранов «Содружество» и «Боевое Братство», а также власти региона. Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры организовали сбор посылок для мобилизованных из Югорска и Советского района. Жители могут отправить необходимые вещи своим близким в военные части Омска, где военнослужащие проходят обучение. Президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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