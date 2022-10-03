В ХМАО ветераны боевых действий объявили сбор помощи для участников спецоперации

Организации ветеранов «Содружество» и «Боевое братство» совместно с региональными властями организовали в ХМАО сбор гуманитарной помощи для участников специальной операции на Украине. Об этом сообщили в правительстве региона.
«В качестве помощи принимаются теплые спальные мешки, термобелье, одежда, тактическое снаряжение и продукты длительного хранения. Отнести вещи можно в один из пунктов сбора помощи Гумкорпуса», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Организаторами сбора являются организации ветеранов «Содружество» и «Боевое Братство», а также власти региона.
Ранее URA.RU рассказывало, что волонтеры организовали сбор посылок для мобилизованных из Югорска и Советского района. Жители могут отправить необходимые вещи своим близким в военные части Омска, где военнослужащие проходят обучение.
Президент РФ Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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