05 октября 2022
04 октября 2022

Вице-губернатор ХМАО развеял страхи о быте мобилизованных в учебках

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, казарма, армия, военные, солдаты, кровать, военная часть, мобилизация, размещение солдат
Родственников мобилизованных волнуют быт, питание и дисциплина Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока развеял опасения родственников мобилизованных об условиях жизни в военных учебных центрах. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU.

«На телефон „горячей линии 122“ перезвонила жена мобилизованного: „Все, крах, все пропало! Вот такая вот беда, они там дерутся, водку пьют! Их не кормят! Они голодают и костры жгут“. А я говорю — вас вводят в заблуждение, кто вам сказал? И показал ей, как идут строем, какие полевые городки. Объяснил на словах, что никто не голодает — их кормят! Полевые кухни развернуты, но ребята еще не привыкли к казенной пище и у них достаточно хороший запас своего домашнего еще был: привезли свою тушенку, сало, свое мясо. Пока свое доедают они, конечно, не идут в столовую», — объяснил Тиртока.

Жизнь в палаточном лагере мобилизованных югорчан вице-губернатор ХМАО сравнил с выездом на природу. «Ну ездят же они на рыбалку и на охоту! Здесь один в один тоже самое. Здесь никто ни за кем горшки выносить не будет. Обустраивают быт, колотят настилы, чтобы грязь в палатки не таскать», — добавил Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало, что вопросы дисциплины в полевом лагере для мобилизованных югорчан решаются с помощью патрулей Росгвардии и полиции. Также в лагере для мобилизованных в Омске работает гауптвахта. Все случаи нарушения дисциплины пресекаются.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

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Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока развеял опасения родственников мобилизованных об условиях жизни в военных учебных центрах. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU. «На телефон „горячей линии 122“ перезвонила жена мобилизованного: „Все, крах, все пропало! Вот такая вот беда, они там дерутся, водку пьют! Их не кормят! Они голодают и костры жгут“. А я говорю — вас вводят в заблуждение, кто вам сказал? И показал ей, как идут строем, какие полевые городки. Объяснил на словах, что никто не голодает — их кормят! Полевые кухни развернуты, но ребята еще не привыкли к казенной пище и у них достаточно хороший запас своего домашнего еще был: привезли свою тушенку, сало, свое мясо. Пока свое доедают они, конечно, не идут в столовую», — объяснил Тиртока. Жизнь в палаточном лагере мобилизованных югорчан вице-губернатор ХМАО сравнил с выездом на природу. «Ну ездят же они на рыбалку и на охоту! Здесь один в один тоже самое. Здесь никто ни за кем горшки выносить не будет. Обустраивают быт, колотят настилы, чтобы грязь в палатки не таскать», — добавил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что вопросы дисциплины в полевом лагере для мобилизованных югорчан решаются с помощью патрулей Росгвардии и полиции. Также в лагере для мобилизованных в Омске работает гауптвахта. Все случаи нарушения дисциплины пресекаются. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.
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