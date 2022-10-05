Вице-губернатор ХМАО развеял страхи о быте мобилизованных в учебках

06 октября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Родственников мобилизованных волнуют быт, питание и дисциплина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока развеял опасения родственников мобилизованных об условиях жизни в военных учебных центрах. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU. «На телефон „горячей линии 122“ перезвонила жена мобилизованного: „Все, крах, все пропало! Вот такая вот беда, они там дерутся, водку пьют! Их не кормят! Они голодают и костры жгут“. А я говорю — вас вводят в заблуждение, кто вам сказал? И показал ей, как идут строем, какие полевые городки. Объяснил на словах, что никто не голодает — их кормят! Полевые кухни развернуты, но ребята еще не привыкли к казенной пище и у них достаточно хороший запас своего домашнего еще был: привезли свою тушенку, сало, свое мясо. Пока свое доедают они, конечно, не идут в столовую», — объяснил Тиртока. Жизнь в палаточном лагере мобилизованных югорчан вице-губернатор ХМАО сравнил с выездом на природу. «Ну ездят же они на рыбалку и на охоту! Здесь один в один тоже самое. Здесь никто ни за кем горшки выносить не будет. Обустраивают быт, колотят настилы, чтобы грязь в палатки не таскать», — добавил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что вопросы дисциплины в полевом лагере для мобилизованных югорчан решаются с помощью патрулей Росгвардии и полиции. Также в лагере для мобилизованных в Омске работает гауптвахта. Все случаи нарушения дисциплины пресекаются. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока развеял опасения родственников мобилизованных об условиях жизни в военных учебных центрах. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU. «На телефон „горячей линии 122“ перезвонила жена мобилизованного: „Все, крах, все пропало! Вот такая вот беда, они там дерутся, водку пьют! Их не кормят! Они голодают и костры жгут“. А я говорю — вас вводят в заблуждение, кто вам сказал? И показал ей, как идут строем, какие полевые городки. Объяснил на словах, что никто не голодает — их кормят! Полевые кухни развернуты, но ребята еще не привыкли к казенной пище и у них достаточно хороший запас своего домашнего еще был: привезли свою тушенку, сало, свое мясо. Пока свое доедают они, конечно, не идут в столовую», — объяснил Тиртока. Жизнь в палаточном лагере мобилизованных югорчан вице-губернатор ХМАО сравнил с выездом на природу. «Ну ездят же они на рыбалку и на охоту! Здесь один в один тоже самое. Здесь никто ни за кем горшки выносить не будет. Обустраивают быт, колотят настилы, чтобы грязь в палатки не таскать», — добавил Тиртока. Ранее URA.RU сообщало, что вопросы дисциплины в полевом лагере для мобилизованных югорчан решаются с помощью патрулей Росгвардии и полиции. Также в лагере для мобилизованных в Омске работает гауптвахта. Все случаи нарушения дисциплины пресекаются. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.