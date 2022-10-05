Вице-губернатор ХМАО: в лагере для мобилизованных в Омске работает гауптвахта

06 октября 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

Чтобы поддерживать дисциплину в учебном центре дежурят правоохранительные подразделения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В омском учебном центре, где размещены мобилизованные югорчане, работает гауптвахта и дежурят патрули, поддерживающие порядок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который находится в расположении лагеря. «На первоначальном этапе, как только прибыли и разгружались, и пьяные были и вопросы были (по дисциплине-прим. URA.RU). Но когда запретили продажу спиртного и пошли патрули, все это закончилось. Уже работает Росгвардия, полиция. Везде патрули. Гауптвахта есть, она в километре от полевого лагеря. Здесь в округе запрещено продавать спиртное. Люди уже приступили к боевому слаживанию. Все в поле, кто приписан к частям. Кто не приписан — идет комплектование подразделений», — сказал Тиртока.



В региональном правительстве сообщили, что случаи нарушения дисциплины были. К их пресечению приняты меры. Безопасности и порядку в подразделениях теперь уделяют первостепенное значение. Со всеми выявленными фактами «неуставных» отношений идет работа.



Ранее URA.RU сообщало, что поставки военной амуниции, закупленной за счет бюджета ХМАО для мобилизованных, пройдут в середине октября. Этот вопрос обсудили в ходе заседания призывной группы по мобилизации, которое провела губернатор Наталья Комарова. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В омском учебном центре, где размещены мобилизованные югорчане, работает гауптвахта и дежурят патрули, поддерживающие порядок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который находится в расположении лагеря. «На первоначальном этапе, как только прибыли и разгружались, и пьяные были и вопросы были (по дисциплине-прим. URA.RU). Но когда запретили продажу спиртного и пошли патрули, все это закончилось. Уже работает Росгвардия, полиция. Везде патрули. Гауптвахта есть, она в километре от полевого лагеря. Здесь в округе запрещено продавать спиртное. Люди уже приступили к боевому слаживанию. Все в поле, кто приписан к частям. Кто не приписан — идет комплектование подразделений», — сказал Тиртока. В региональном правительстве сообщили, что случаи нарушения дисциплины были. К их пресечению приняты меры. Безопасности и порядку в подразделениях теперь уделяют первостепенное значение. Со всеми выявленными фактами «неуставных» отношений идет работа. Ранее URA.RU сообщало, что поставки военной амуниции, закупленной за счет бюджета ХМАО для мобилизованных, пройдут в середине октября. Этот вопрос обсудили в ходе заседания призывной группы по мобилизации, которое провела губернатор Наталья Комарова. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.