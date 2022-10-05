Тюменцам, которых не выпустили за границу из-за мобилизации, вернут деньги за турпутевки

Жителям Тюменской области, которых не выпустили за границу из-за объявленной в России мобилизации, туроператоры должны вернуть деньги за путевки. Об этом сообщает федеральный портал объясняем.рф.
«Если на паспортном контроле вам отказали в выезде, необходимо на месте получить документ, в котором указаны основания, почему вас ограничили в праве выезда за рубеж. Документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура», — говорится на сайте объясняем.рф.
Связаться с туроператором нужно как можно скорее: самостоятельно или через посредника. Компания должна вернуть деньги, так как ограничения из-за призыва в рамках частичной мобилизации являются существенным изменением обстоятельств договора.
Однако есть условия: деньги могут вернуть не в полном размере, если туроператор уже понес расходы на обеспечение вашей поездки. К примеру, оплатил номер в отеле или билеты на самолет по невозвратным тарифам. При этом Ростуризм рекомендовал компаниям идти навстречу россиянам и не удерживать с них неустойки. В ином случае свои права мобилизованный может отстаивать в суде.
«Помимо возврата средств, клиент может перебронировать свое место на другого человека, или изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации», — сообщается на объясняем.рф. В этом случае нужно предоставить туроператору копию повестки.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Как сообщало Минобороны РФ, ее условия не накладывают на граждан ограничений на передвижение — как по России, так и за границу. Однако, если гражданин уже получил повестку, его могут не выпустить из страны по решению военного комиссариата.
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