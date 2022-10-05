Тюменцам, которых не выпустили за границу из-за мобилизации, вернут деньги за турпутевки

06 октября 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Отказ в выезде из страны из-за частичной мобилизации — основание возврата денег за турпутевку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителям Тюменской области, которых не выпустили за границу из-за объявленной в России мобилизации, туроператоры должны вернуть деньги за путевки. Об этом сообщает федеральный портал объясняем.рф. «Если на паспортном контроле вам отказали в выезде, необходимо на месте получить документ, в котором указаны основания, почему вас ограничили в праве выезда за рубеж. Документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура», — говорится на сайте объясняем.рф. Связаться с туроператором нужно как можно скорее: самостоятельно или через посредника. Компания должна вернуть деньги, так как ограничения из-за призыва в рамках частичной мобилизации являются существенным изменением обстоятельств договора. Однако есть условия: деньги могут вернуть не в полном размере, если туроператор уже понес расходы на обеспечение вашей поездки. К примеру, оплатил номер в отеле или билеты на самолет по невозвратным тарифам. При этом Ростуризм рекомендовал компаниям идти навстречу россиянам и не удерживать с них неустойки. В ином случае свои права мобилизованный может отстаивать в суде. «Помимо возврата средств, клиент может перебронировать свое место на другого человека, или изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации», — сообщается на объясняем.рф. В этом случае нужно предоставить туроператору копию повестки. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Как сообщало Минобороны РФ, ее условия не накладывают на граждан ограничений на передвижение — как по России, так и за границу. Однако, если гражданин уже получил повестку, его могут не выпустить из страны по решению военного комиссариата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Тюменской области, которых не выпустили за границу из-за объявленной в России мобилизации, туроператоры должны вернуть деньги за путевки. Об этом сообщает федеральный портал объясняем.рф. «Если на паспортном контроле вам отказали в выезде, необходимо на месте получить документ, в котором указаны основания, почему вас ограничили в праве выезда за рубеж. Документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура», — говорится на сайте объясняем.рф. Связаться с туроператором нужно как можно скорее: самостоятельно или через посредника. Компания должна вернуть деньги, так как ограничения из-за призыва в рамках частичной мобилизации являются существенным изменением обстоятельств договора. Однако есть условия: деньги могут вернуть не в полном размере, если туроператор уже понес расходы на обеспечение вашей поездки. К примеру, оплатил номер в отеле или билеты на самолет по невозвратным тарифам. При этом Ростуризм рекомендовал компаниям идти навстречу россиянам и не удерживать с них неустойки. В ином случае свои права мобилизованный может отстаивать в суде. «Помимо возврата средств, клиент может перебронировать свое место на другого человека, или изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации», — сообщается на объясняем.рф. В этом случае нужно предоставить туроператору копию повестки. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Как сообщало Минобороны РФ, ее условия не накладывают на граждан ограничений на передвижение — как по России, так и за границу. Однако, если гражданин уже получил повестку, его могут не выпустить из страны по решению военного комиссариата.