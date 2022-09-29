Володин: военнообязанным не запрещено покидать место жительства

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Организационное собрание фракции политической партии
Передвижение военнообязанных не требует разрешения военных комиссариатов, заявил Володин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Состоящие на воинском учете россияне могут покидать место жительства в период частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Поступило разъяснение от Минобороны России. Мобилизация частичная, поэтому норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», — написал Володин в Telegram. Таким образом, передвижение состоящих на воинском учете граждан не требует разрешения военных комиссариатов, пояснил он.

Эту информацию подтвердил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не получивших повестку», — написал он в Telegram.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В Минобороны РФ отмечали, что мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса России.

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Состоящие на воинском учете россияне могут покидать место жительства в период частичной мобилизации. Об этом заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. «Поступило разъяснение от Минобороны России. Мобилизация частичная, поэтому норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», — написал Володин в Telegram. Таким образом, передвижение состоящих на воинском учете граждан не требует разрешения военных комиссариатов, пояснил он. Эту информацию подтвердил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не получивших повестку», — написал он в Telegram. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В Минобороны РФ отмечали, что мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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