Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев заставил дорожников следовать графику строительства трассы в поселок Ольховка. Об этом Пинаев заявил на своей странице в соцсети.
«Каждую неделю провожу на объекте выездные совещания или приезжаю без предупреждения. В прошлый раз было отставание от графика, сейчас подрядчик увеличил количество техники», — написал Пинаев в соцсети «ВКонтакте».
Протяженность дороги составит 2,5 километра. По словам мэра Нижнего Тагила капитальный ремонт с укладкой асфальта стал возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовит для Нижнего Тагила десятки светофоров для улучшения качества и безопасности дорожного движения. По словам Пинаева, оборудование позволит лучше управлять дорожным движением в реальном времени.
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