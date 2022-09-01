Предприятие Ростеха занялось дорогами Нижнего Тагила

Новые светофоры станут частью интеллектуальной системы городской инфраструктуры (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприятие «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовит для Нижнего Тагила десятки светофоров для улучшения качества и безопасности дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе».

«В собственность город получил 35 современных светофоров. Новыми устройствами оснастили перекрестки проспекта Ленина и улиц Пархоменко и Вязовской, а также пешеходные переходы улиц Ленина и Металлургов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что оборудование, поставленное холдингом, соответствует внедряемой в городе программе интеллектуальных систем транспорта. Оборудование, по его словам, позволит лучше управлять дорожным движением в реальном времени.