Предприятие Ростеха занялось дорогами Нижнего Тагила

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VI Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Екатеринбург, светофор, форум 100+, стенд ростеха
Новые светофоры станут частью интеллектуальной системы городской инфраструктуры (архивное фото) Фото:

Предприятие «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовит для Нижнего Тагила десятки светофоров для улучшения качества и безопасности дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе».

«В собственность город получил 35 современных светофоров. Новыми устройствами оснастили перекрестки проспекта Ленина и улиц Пархоменко и Вязовской, а также пешеходные переходы улиц Ленина и Металлургов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что оборудование, поставленное холдингом, соответствует внедряемой в городе программе интеллектуальных систем транспорта. Оборудование, по его словам, позволит лучше управлять дорожным движением в реальном времени.

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Предприятие «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») изготовит для Нижнего Тагила десятки светофоров для улучшения качества и безопасности дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе». «В собственность город получил 35 современных светофоров. Новыми устройствами оснастили перекрестки проспекта Ленина и улиц Пархоменко и Вязовской, а также пешеходные переходы улиц Ленина и Металлургов», — говорится в сообщении пресс-службы. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что оборудование, поставленное холдингом, соответствует внедряемой в городе программе интеллектуальных систем транспорта. Оборудование, по его словам, позволит лучше управлять дорожным движением в реальном времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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