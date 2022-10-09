09 октября 2022
08 октября 2022

Директор музея в ХМАО заявил, что готов пойти на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Малыхин - директор «Историко-культурного научно-производственного центра «Барсова гора». Сургут, малыхин виталий
Виталий Малыхин готов заменить брата и племянника в зоне проведения СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный директор исторического парка «Россия — Моя история. Югра» Виталий Малыхин заявил, что готов заменить на фронте бойцов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Придет время, заменю на фронте старшего брата и племянника, охранника из нашего парка Колю и других парней, кто уже там или пока готовится в учебных частях. А пока работать. Работать честно и всерьез», — рассказал Виталий Малыхин.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Аксенов — обладатель крапового берета и начальник отдела организационного обеспечения деятельности думы ХМАО отправился на спецоперацию. Чиновник получил повестку.

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Генеральный директор исторического парка «Россия — Моя история. Югра» Виталий Малыхин заявил, что готов заменить на фронте бойцов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте». «Придет время, заменю на фронте старшего брата и племянника, охранника из нашего парка Колю и других парней, кто уже там или пока готовится в учебных частях. А пока работать. Работать честно и всерьез», — рассказал Виталий Малыхин. Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Аксенов — обладатель крапового берета и начальник отдела организационного обеспечения деятельности думы ХМАО отправился на спецоперацию. Чиновник получил повестку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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