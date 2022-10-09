Директор музея в ХМАО заявил, что готов пойти на фронт

Виталий Малыхин готов заменить брата и племянника в зоне проведения СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генеральный директор исторического парка «Россия — Моя история. Югра» Виталий Малыхин заявил, что готов заменить на фронте бойцов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Придет время, заменю на фронте старшего брата и племянника, охранника из нашего парка Колю и других парней, кто уже там или пока готовится в учебных частях. А пока работать. Работать честно и всерьез», — рассказал Виталий Малыхин.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Аксенов — обладатель крапового берета и начальник отдела организационного обеспечения деятельности думы ХМАО отправился на спецоперацию. Чиновник получил повестку.