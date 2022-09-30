Чиновник-спецназовец из ХМАО отправился на спецоперацию

01 октября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Обладатель крапового берета и начальник отдела организационного обеспечения деятельности думы ХМАО отправился на спецоперацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Дмитрий Аксенов — обладатель крапового берета и начальник отдела организационного обеспечения деятельности думы ХМАО отправился на спецоперацию. Об этом рассказал югорский сенатор Эдуард Исаков. «В числе первых мобилизовали моего друга — майора, ветерана войск специального назначения, обладателя крапового берета Дмитрия Аксенова. Говорит, что едут по пути в распределительный пункт, в коллективе царит боевой дух», — рассказал Эдуард Исаков в своем Telegram-канале. У Дмитрия Аксенова в 47 лет трое детей. Он имеет боевой опыт на Кавказе, командовал взводом, награжден орденами и медалями. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта.

Дмитрий Аксенов — обладатель крапового берета и начальник отдела организационного обеспечения деятельности думы ХМАО отправился на спецоперацию. Об этом рассказал югорский сенатор Эдуард Исаков. «В числе первых мобилизовали моего друга — майора, ветерана войск специального назначения, обладателя крапового берета Дмитрия Аксенова. Говорит, что едут по пути в распределительный пункт, в коллективе царит боевой дух», — рассказал Эдуард Исаков в своем Telegram-канале. У Дмитрия Аксенова в 47 лет трое детей. Он имеет боевой опыт на Кавказе, командовал взводом, награжден орденами и медалями. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта.