10 октября 2022

В мэрии Перми отреагировали на угрозы жителей обратиться к Путину

В Новобродовском увеличат количество автобусных рейсов и заменят перевозчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, автобус, пассажиры, медведь
В микрорайоне будет больше автобусных рейсов Фото:

Жителям микрорайона Новобродовский в Перми, которые планировали жаловаться президенту России на плохое автобусное сообщение, осталось подождать до конца года. В департаменте транспорта принято решение о замене перевозчика и увеличении количества рейсов в декабре 2022 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской администрации.

«К 1 декабря планируется перезаключение контрактов с перевозчиками ряда маршрутов. В рамках нового контракта по маршруту №25 планируется вывод на линию дополнительного автобуса. Это решение было принято в июле в рамках встречи с руководством ТОС „Новобродовский“. Вывод дополнительной единицы позволит уменьшить интервал движения на маршруте», — ответили в мэрии. Также в мэрии пояснили, что новые условия контракта предполагают более жесткие требования к соблюдению перевозчиком расписания движения, а также ужесточение дисциплинарных мер за нарушения.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Новобродовского жалуются на большой интервал между автобусными рейсами и регулярно ломающуюся технику. Просить помощи они планировали у Владимира Путина.

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Жителям микрорайона Новобродовский в Перми, которые планировали жаловаться президенту России на плохое автобусное сообщение, осталось подождать до конца года. В департаменте транспорта принято решение о замене перевозчика и увеличении количества рейсов в декабре 2022 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской администрации. «К 1 декабря планируется перезаключение контрактов с перевозчиками ряда маршрутов. В рамках нового контракта по маршруту №25 планируется вывод на линию дополнительного автобуса. Это решение было принято в июле в рамках встречи с руководством ТОС „Новобродовский“. Вывод дополнительной единицы позволит уменьшить интервал движения на маршруте», — ответили в мэрии. Также в мэрии пояснили, что новые условия контракта предполагают более жесткие требования к соблюдению перевозчиком расписания движения, а также ужесточение дисциплинарных мер за нарушения. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Новобродовского жалуются на большой интервал между автобусными рейсами и регулярно ломающуюся технику. Просить помощи они планировали у Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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