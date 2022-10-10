Тюменские власти установили в школах Донбасса оборудование для создания роботов

11 октября 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

В школах Краснодона появилось оборудование для создания роботов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские власти установили в школах Краснодона (ЛНР) оборудование для создания роботов, ноутбуки и интерактивные доски. Об этом сообщил telegram-канал «Луганьмедиа». «Великолепный подарок прибыл со стороны Тюмени в наше учебное заведение. <…> Это и интерактивная панель, которая позволяет доступно показывать разные моменты работы по робототехнике, и компьютеры, которые позволят нам программировать роботов, и ноутбуки. <…> И самое главное — это робототехнические наборы», — сообщает telegram-канал «Луганьмедиа» со ссылкой на учителя физики Краснодонской гимназии Александра Салюка. Благодаря тюменским властям в школах подшефного региона появились также компьютерные классы и произведен ремонт помещений. «В четырех образовательных учреждениях Краснодонского района благодаря Тюменской области были открыты три компьютерных класса и класс робототехники. Была приобретена и поставлена не только робототехника, но и за счет средств Тюменской области произведены ремонтные работы помещений, в которых находятся классы», — рассказала начальник управления образования администрации Краснодона и Краснодонского района Елена Чигридова. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.

Тюменские власти установили в школах Краснодона (ЛНР) оборудование для создания роботов, ноутбуки и интерактивные доски. Об этом сообщил telegram-канал «Луганьмедиа». «Великолепный подарок прибыл со стороны Тюмени в наше учебное заведение. <…> Это и интерактивная панель, которая позволяет доступно показывать разные моменты работы по робототехнике, и компьютеры, которые позволят нам программировать роботов, и ноутбуки. <…> И самое главное — это робототехнические наборы», — сообщает telegram-канал «Луганьмедиа» со ссылкой на учителя физики Краснодонской гимназии Александра Салюка. Благодаря тюменским властям в школах подшефного региона появились также компьютерные классы и произведен ремонт помещений. «В четырех образовательных учреждениях Краснодонского района благодаря Тюменской области были открыты три компьютерных класса и класс робототехники. Была приобретена и поставлена не только робототехника, но и за счет средств Тюменской области произведены ремонтные работы помещений, в которых находятся классы», — рассказала начальник управления образования администрации Краснодона и Краснодонского района Елена Чигридова. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Помощь подшефному региону осуществляется за счет бюджета Тюменской области.