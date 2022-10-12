Сомнолог перечислил четыре способа улучшить сон

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Александр Калинкин рассказал о причинах расстройства сна и их решении Фото:

Прогулки на свежем воздухе и снижение потребления кофеина помогут улучшить качество сна в осенний период. О причинах сезонного расстройства и о борьбе с ним рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

«Постепенное сокращение светового дня — одна из главных причин нарушения качества сна, на которое многие люди жалуются осенью и зимой», — рассказал Калинкин радио Sputnik. Также сомнолог добавил, что бессонница ночью и сонливость днем при расстройстве сна часто пересекается со снижением работоспособности и депрессивным настроением.

По словам Калинкина, чтобы решить проблемы со сном, необходимо следовать четырем правилам. Первое правило — фиксированное время засыпания и пробуждения, как в будние, так и в выходные дни. В качестве второго правила сомнолог отметил важность прогулок на свежем воздухе. Третье правило — ограничить количество потребляемого алкоголя, кофеина и табака. В завершение сомнолог рекомендует грамотно распределять физическую нагрузку в течение дня.

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Прогулки на свежем воздухе и снижение потребления кофеина помогут улучшить качество сна в осенний период. О причинах сезонного расстройства и о борьбе с ним рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. «Постепенное сокращение светового дня — одна из главных причин нарушения качества сна, на которое многие люди жалуются осенью и зимой», — рассказал Калинкин радио Sputnik. Также сомнолог добавил, что бессонница ночью и сонливость днем при расстройстве сна часто пересекается со снижением работоспособности и депрессивным настроением. По словам Калинкина, чтобы решить проблемы со сном, необходимо следовать четырем правилам. Первое правило — фиксированное время засыпания и пробуждения, как в будние, так и в выходные дни. В качестве второго правила сомнолог отметил важность прогулок на свежем воздухе. Третье правило — ограничить количество потребляемого алкоголя, кофеина и табака. В завершение сомнолог рекомендует грамотно распределять физическую нагрузку в течение дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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