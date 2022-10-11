В ХМАО на арт-объекте борца с наркотиками разместили рекламу мефедрона

12 октября 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске на арт-объекте разместили рекламу наркотиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске неизвестные разместили рекламу наркотиков на арт-объекте, который был установлен по инициативе председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Эдуарда Гиниатуллина. Об этом URA.RU рассказал сам Гиниатуллин. «В составе преступных групп существуют трафаретчики, которые размещают рекламу на различных объектах. Обычно они предпочитают места, где много студентов, школьников, но в этот раз разместили на набережной», — сказал Гиниатуллин. Он добавил, что на данный момент уже купил растворитель с краской и едет закрашивать надпись. Вместе с этим Гиниатуллин намерен стереть рекламу наркотиков и в других местах набережной. Арт-объект на набережной Нижневартовска URA.RU

В Нижневартовске неизвестные разместили рекламу наркотиков на арт-объекте, который был установлен по инициативе председателя региональной общественной организации «Страна без наркотиков Югра» Эдуарда Гиниатуллина. Об этом URA.RU рассказал сам Гиниатуллин. «В составе преступных групп существуют трафаретчики, которые размещают рекламу на различных объектах. Обычно они предпочитают места, где много студентов, школьников, но в этот раз разместили на набережной», — сказал Гиниатуллин. Он добавил, что на данный момент уже купил растворитель с краской и едет закрашивать надпись. Вместе с этим Гиниатуллин намерен стереть рекламу наркотиков и в других местах набережной.