12 октября 2022

В ХМАО более 300 тысяч жителей не платят налоги

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 330 тысяч жителей своевременно не заплатили налоги Фото:

330 тысяч жителей ХМАО имеют задолженности по налогам на имущество. Об этом сообщили во время прямого эфира представители ФНС России.

«330 тысяч граждан округа своевременно не заплатили налоги и на данный момент имеют задолженность по налогам. Это транспортный налог, земельный налог и соответственно налог на имущество», — рассказала во время эфира ведущий специалист отдела урегулирования задолженности ФНС России Наталья Пидлисная. Трансляция доступна в группе правительства ХМАО «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что телеком-компаниям в ХМАО вернут часть налога на прибыль. Округ назван в числе регионов РФ, в которых по предложению Минцифры ввели инвестиционный налоговый вычет, всего поддержку окажут 14 регионам.

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330 тысяч жителей ХМАО имеют задолженности по налогам на имущество. Об этом сообщили во время прямого эфира представители ФНС России. «330 тысяч граждан округа своевременно не заплатили налоги и на данный момент имеют задолженность по налогам. Это транспортный налог, земельный налог и соответственно налог на имущество», — рассказала во время эфира ведущий специалист отдела урегулирования задолженности ФНС России Наталья Пидлисная. Трансляция доступна в группе правительства ХМАО «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что телеком-компаниям в ХМАО вернут часть налога на прибыль. Округ назван в числе регионов РФ, в которых по предложению Минцифры ввели инвестиционный налоговый вычет, всего поддержку окажут 14 регионам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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