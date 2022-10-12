В ХМАО более 300 тысяч жителей не платят налоги

330 тысяч жителей ХМАО имеют задолженности по налогам на имущество. Об этом сообщили во время прямого эфира представители ФНС России.
«330 тысяч граждан округа своевременно не заплатили налоги и на данный момент имеют задолженность по налогам. Это транспортный налог, земельный налог и соответственно налог на имущество», — рассказала во время эфира ведущий специалист отдела урегулирования задолженности ФНС России Наталья Пидлисная. Трансляция доступна в группе правительства ХМАО «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что телеком-компаниям в ХМАО вернут часть налога на прибыль. Округ назван в числе регионов РФ, в которых по предложению Минцифры ввели инвестиционный налоговый вычет, всего поддержку окажут 14 регионам.
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