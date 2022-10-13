Космическому астероиду, названному в честь курганского врача, исполнилось 40 лет

В курганском научном центре имени Гавриила Илизарова отмечают юбилей небесного астероида, названного в честь основателя медучреждения. Информация появилась в сообществе центра в соцсети «ВКонтакте».
«Ровно 40 лет назад <…> во вселенной появился астероид Илизаров, названный в честь курганского травматолога-орторпеда, внесшего колоссальный вклад в развитие мировой травматологии и ортопедии», — сообщили в центре имени Илизарова. Открытие совершила советский ученый Людмила Карачкина, обнаружившая более 130 космических объектов.
Небесное тело имеет порядковый номер 3750 и располагается в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. 14-километровый астероид расположен на расстоянии 460 млн км от Солнца.
В 2016 году курганский медицинский центр получил официальное свидетельство Российской Академии Наук, присланное из Крымской обсерватории. В нем сообщалось, что астероид №3750 назван в честь Илизарова и «занесен в международное научное издание «Эфемериды малых планет».
Ранее URA.RU сообщало, что Почта России выпустила марку с изображением знаменитого курганского врача. Это произошло в честь 100-летнего юбилея Гавриила Илизарова.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45