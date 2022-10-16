Bloomberg: лидер Китая поставил точку в отношениях с Россией и Западом

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Лидер Китай разъяснил позицию своего государства Фото:

Китай продолжит вести независимую внешнюю политику и укреплять свое влияние на Востоке. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

«Столкнувшись с радикальными изменениями в международном ландшафте, мы сохранили твердую стратегическую решимость и продемонстрировали боевой дух. На протяжении всех этих усилий мы защищали достоинство и основные интересы Китая и сохраняли хорошие возможности для развития и обеспечения безопасности», — цитирует Си Цзиньпиня Bloomberg.

На конгрессе в 2017 году глава Китая провозгласил то, что Китай будет стоять стойко и непоколебимо на Востоке, в отличие от времен прежнего лидера Дэн Сяопина, когда политика китайского государства состояла в максимально тихой и осторожной стратегии поведения. Подтверждением четкой политики на Востоке является стратегическое партнерство с Россией, а позиция по отношению к Тайваню ставит лидера Китая в оппозицию к Западу.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин останутся союзниками несмотря ни на что. Также Си заявил о том, что он выступает против попыток сепаратизма на Тайване, передает RT.

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Китай продолжит вести независимую внешнюю политику и укреплять свое влияние на Востоке. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин. «Столкнувшись с радикальными изменениями в международном ландшафте, мы сохранили твердую стратегическую решимость и продемонстрировали боевой дух. На протяжении всех этих усилий мы защищали достоинство и основные интересы Китая и сохраняли хорошие возможности для развития и обеспечения безопасности», — цитирует Си Цзиньпиня Bloomberg. На конгрессе в 2017 году глава Китая провозгласил то, что Китай будет стоять стойко и непоколебимо на Востоке, в отличие от времен прежнего лидера Дэн Сяопина, когда политика китайского государства состояла в максимально тихой и осторожной стратегии поведения. Подтверждением четкой политики на Востоке является стратегическое партнерство с Россией, а позиция по отношению к Тайваню ставит лидера Китая в оппозицию к Западу. Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин останутся союзниками несмотря ни на что. Также Си заявил о том, что он выступает против попыток сепаратизма на Тайване, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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