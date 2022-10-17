17 октября 2022
16 октября 2022
15 октября 2022

Курганец простил похитившего деньги с его банковской карты

В Кургане смягчили приговор мужчине, который воспользовался найденной картой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, покупатель, корзина, продуктовая корзина, магазин
Найденной банковской картой курганец расплатился за алкоголь Фото:

Курганский городской суд освободил от штрафа в 100 тыс. рублей курганца, который нашел возле остановки «Рихарда Зорге» чужую банковскую карту с бесконтактной оплатой и купил на нее алкоголь. Мужчине смягчили наказание в связи примирением сторон и возмещением ущерба потерпевшему, однако оставили его под подпиской о невыезде. Информация размещена на сайте ведомства.

«Из показаний потерпевшего следует, что в его пользовании находилась банковская карта, он ее утратил, после увидел, что с банковского счета были похищены денежные средства в результате расчета картой в магазине. Из показаний подсудимого следует, что он нашел карту, после чего совершил расходные операции бесконтактным способом до 1000 рублей в магазине «Магнит», — указано в решении на сайте суда.

Курганец возместил материальный ущерб, заплатив потерпевшему потраченные с его карты 640 рублей. Мужчина попросил освободить подсудимого от уголовной ответственности. Однако с него, помимо подписки о невыезде, суд также взыскал в федеральный бюджет более 5 тысяч рублей процессуальных издержек.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Курганский городской суд освободил от штрафа в 100 тыс. рублей курганца, который нашел возле остановки «Рихарда Зорге» чужую банковскую карту с бесконтактной оплатой и купил на нее алкоголь. Мужчине смягчили наказание в связи примирением сторон и возмещением ущерба потерпевшему, однако оставили его под подпиской о невыезде. Информация размещена на сайте ведомства. «Из показаний потерпевшего следует, что в его пользовании находилась банковская карта, он ее утратил, после увидел, что с банковского счета были похищены денежные средства в результате расчета картой в магазине. Из показаний подсудимого следует, что он нашел карту, после чего совершил расходные операции бесконтактным способом до 1000 рублей в магазине «Магнит», — указано в решении на сайте суда. Курганец возместил материальный ущерб, заплатив потерпевшему потраченные с его карты 640 рублей. Мужчина попросил освободить подсудимого от уголовной ответственности. Однако с него, помимо подписки о невыезде, суд также взыскал в федеральный бюджет более 5 тысяч рублей процессуальных издержек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...