Курганец простил похитившего деньги с его банковской карты

В Кургане смягчили приговор мужчине, который воспользовался найденной картой

18 октября 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

Найденной банковской картой курганец расплатился за алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд освободил от штрафа в 100 тыс. рублей курганца, который нашел возле остановки «Рихарда Зорге» чужую банковскую карту с бесконтактной оплатой и купил на нее алкоголь. Мужчине смягчили наказание в связи примирением сторон и возмещением ущерба потерпевшему, однако оставили его под подпиской о невыезде. Информация размещена на сайте ведомства. «Из показаний потерпевшего следует, что в его пользовании находилась банковская карта, он ее утратил, после увидел, что с банковского счета были похищены денежные средства в результате расчета картой в магазине. Из показаний подсудимого следует, что он нашел карту, после чего совершил расходные операции бесконтактным способом до 1000 рублей в магазине «Магнит», — указано в решении на сайте суда. Курганец возместил материальный ущерб, заплатив потерпевшему потраченные с его карты 640 рублей. Мужчина попросил освободить подсудимого от уголовной ответственности. Однако с него, помимо подписки о невыезде, суд также взыскал в федеральный бюджет более 5 тысяч рублей процессуальных издержек.

Курганский городской суд освободил от штрафа в 100 тыс. рублей курганца, который нашел возле остановки «Рихарда Зорге» чужую банковскую карту с бесконтактной оплатой и купил на нее алкоголь. Мужчине смягчили наказание в связи примирением сторон и возмещением ущерба потерпевшему, однако оставили его под подпиской о невыезде. Информация размещена на сайте ведомства. «Из показаний потерпевшего следует, что в его пользовании находилась банковская карта, он ее утратил, после увидел, что с банковского счета были похищены денежные средства в результате расчета картой в магазине. Из показаний подсудимого следует, что он нашел карту, после чего совершил расходные операции бесконтактным способом до 1000 рублей в магазине «Магнит», — указано в решении на сайте суда. Курганец возместил материальный ущерб, заплатив потерпевшему потраченные с его карты 640 рублей. Мужчина попросил освободить подсудимого от уголовной ответственности. Однако с него, помимо подписки о невыезде, суд также взыскал в федеральный бюджет более 5 тысяч рублей процессуальных издержек.