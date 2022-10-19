Свердловчанин, убивший двух человек, избежал колонии

Житель Ирбита отправлен на принудительное лечение за убийство двух собутыльников

Свердловчанина, который убил двух человек, отправили на лечение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В свердловском селе Байкалово 57-летний житель избежал колонии за убийство двух человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, из-за чего суд отправил его на принудительное лечение в медицинскую организацию.

«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина, совершивший общественно-опасное деяние, страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Свердловский областной суд назначил жителю принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации», — сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил двух человек. Свердловчанин зарезал подругу из-за того, что та отказалась уходить домой из квартиры, в которой проходило застолье. После этого мужчина убил хозяина квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Ирбита, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил знакомую во время застолья. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.