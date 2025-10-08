Спикера свердловского заксо Бабушкину поблагодарили за вклад в продвижение ЗОЖ

Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова поблагодарила депутатов и спикера регионального заксобрания Людмилу Бабушкину за создание региональной базы по продвижению ЗОЖ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксо.
«Большое спасибо нашим законодателям и лично Людмиле Валентиновне Бабушкиной за такое внимание к этой теме. Область реализует комплекс мер нормативного регулирования, направленных на снижение доступности алкогольной и никотинсодержащей продукции, а также тонизирующих напитков. Надеюсь, мы увидим положительные последствия такого подхода в борьбе с зависимым поведением и, конечно же, в продвижении ЗОЖ», — сказала Татьяна Савинова.
Депутаты заксо участвуют в XVII Уральского конгресса по здоровому образу жизни, который стартовал 8 октября. На нем представители власти, медики и ученые презентуют новые идеи по ЗОЖ.
«Важно отметить, что работа по созданию условий для здорового и активного образа жизни уральцев ведется на всех уровнях. Множество мероприятий реализуется в рамках национальных проектов, сформирована законодательная база, значительные усилия прикладываются медицинским сообществом и общественными организациями. Проведение конгресса по здоровому образу жизни в 17-й раз — прекрасный тому пример», — добавил зампредседателя заксо Виктор Якимов.
Одним из экспертов на конгрессе выступил депутат, мастер спорта международного класса, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин. Для гостей он провел зарядку и рассказал о правильном питании.
В прошлом году в муниципалитетах были внедрены программы, которые ограничивают потребления алкоголя и табака. Кроме того, на спортивные мероприятия из бюджета было выделено 64,3 млрд рублей. В программы здорового образа жизни вовлечено свыше 2,2 млн уральцев.
