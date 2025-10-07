URA.RU протестировало новый вид оплаты проезда в Екатеринбурге: как это работает. Видео

В Екатеринбурге ввели оплату проезда в общественном транспорте по геолокации
Оплата проезда по геолокации стала доступна на трех маршрутах (архивное фото)
Оплата проезда по геолокации стала доступна на трех маршрутах (архивное фото)
новость из сюжета
Проверено на себе

С 25 сентября пассажиры Екатеринбурга получили возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью геолокации. Журналист протестировал новую функцию в рамках рубрики «Проверено на себе». О принципах работы сервиса, его преимуществах и первых впечатлениях от использования — в материале URA.RU. 

Принцип работы: как пассажиры оплачивают проезд по геолокации

Система оплаты по геолокации базируется на точном определении местоположения пассажира внутри салона автобуса или троллейбуса. Для использования услуги требуется смартфон с включенным Bluetooth и установленным приложением «Екарта». Алгоритм действий максимально прост и не требует специальных знаний:

1. При входе в транспортное средство пассажир включает Bluetooth на своем телефоне.

2. В приложении «Екарта» выбирает раздел «Оплатить проезд».

3. Активирует опцию «Оплатить по геолокации».

4. Смартфон автоматически определяет маршрут и предлагает оплатить поездку через Систему быстрых платежей (СБП).

5. После подтверждения оплаты электронный билет сохраняется в отдельном разделе приложения.

Таким образом, отпадает необходимость искать и сканировать QR-коды или прикасаться к NFC-меткам. Процесс занимает менее минуты и не требует дополнительных действий.

На каких маршрутах доступна новая опция

Оплата по геолокации доступна на следующих маршрутах Екатеринбурга:

- Троллейбус №33

- Автобус №80

- Автобус №83

Расширение перечня маршрутов будет происходить по мере завершения тестирования и анализа отзывов пассажиров.

Проверено на себе: опыт использования

Журналист URA.RU протестировал новую систему, воспользовавшись троллейбусом №33. Сразу после посадки был активирован Bluetooth, открыто приложение «Екарта» и выбрана функция оплаты по геолокации. Система мгновенно определила маршрут, а оплата через СБП прошла без задержек — электронный билет появился в приложении практически сразу.

Затем аналогичная процедура была проведена на автобусе №80. Процесс повторился: включение Bluetooth, запуск приложения, оплата по геолокации. Система сработала корректно, билет снова отобразился мгновенно. Весь процесс занял менее минуты.

Главное преимущество новой системы — максимальное удобство для пассажиров. Теперь не нужно искать QR-коды, прикасаться к валидаторам или иметь при себе наличные деньги. Достаточно смартфона с приложением и доступом к интернету. Система автоматически определяет местоположение и маршрут, что экономит время и снижает вероятность ошибок при оплате.

Все билеты, приобретенные через новую систему, сохраняются в приложении «Екарта» в отдельном разделе. Это позволяет в любой момент подтвердить оплату контролеру. При этом сохраняется возможность оплаты привычными способами — через QR-код или NFC, если пассажиру так удобнее. В пресс-службе «Екарта» заявили, что внедрение системы оплаты проезда по геолокации позволит сэкономить время при посадке, а также сделать оплату проезда в общественном транспорте более удобной.

