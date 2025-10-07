С 25 сентября пассажиры Екатеринбурга получили возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью геолокации. Журналист протестировал новую функцию в рамках рубрики «Проверено на себе». О принципах работы сервиса, его преимуществах и первых впечатлениях от использования — в материале URA.RU.
Принцип работы: как пассажиры оплачивают проезд по геолокации
Система оплаты по геолокации базируется на точном определении местоположения пассажира внутри салона автобуса или троллейбуса. Для использования услуги требуется смартфон с включенным Bluetooth и установленным приложением «Екарта». Алгоритм действий максимально прост и не требует специальных знаний:
1. При входе в транспортное средство пассажир включает Bluetooth на своем телефоне.
2. В приложении «Екарта» выбирает раздел «Оплатить проезд».
3. Активирует опцию «Оплатить по геолокации».
4. Смартфон автоматически определяет маршрут и предлагает оплатить поездку через Систему быстрых платежей (СБП).
5. После подтверждения оплаты электронный билет сохраняется в отдельном разделе приложения.
Таким образом, отпадает необходимость искать и сканировать QR-коды или прикасаться к NFC-меткам. Процесс занимает менее минуты и не требует дополнительных действий.
На каких маршрутах доступна новая опция
Оплата по геолокации доступна на следующих маршрутах Екатеринбурга:
- Троллейбус №33
- Автобус №80
- Автобус №83
Расширение перечня маршрутов будет происходить по мере завершения тестирования и анализа отзывов пассажиров.
Проверено на себе: опыт использования
Журналист URA.RU протестировал новую систему, воспользовавшись троллейбусом №33. Сразу после посадки был активирован Bluetooth, открыто приложение «Екарта» и выбрана функция оплаты по геолокации. Система мгновенно определила маршрут, а оплата через СБП прошла без задержек — электронный билет появился в приложении практически сразу.
Затем аналогичная процедура была проведена на автобусе №80. Процесс повторился: включение Bluetooth, запуск приложения, оплата по геолокации. Система сработала корректно, билет снова отобразился мгновенно. Весь процесс занял менее минуты.
Главное преимущество новой системы — максимальное удобство для пассажиров. Теперь не нужно искать QR-коды, прикасаться к валидаторам или иметь при себе наличные деньги. Достаточно смартфона с приложением и доступом к интернету. Система автоматически определяет местоположение и маршрут, что экономит время и снижает вероятность ошибок при оплате.
Все билеты, приобретенные через новую систему, сохраняются в приложении «Екарта» в отдельном разделе. Это позволяет в любой момент подтвердить оплату контролеру. При этом сохраняется возможность оплаты привычными способами — через QR-код или NFC, если пассажиру так удобнее. В пресс-службе «Екарта» заявили, что внедрение системы оплаты проезда по геолокации позволит сэкономить время при посадке, а также сделать оплату проезда в общественном транспорте более удобной.
