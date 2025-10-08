Спорткар оценивается в десятки миллионов рублей
В Екатеринбурге днем 8 октября на пересечении улиц 8 Марта — Бориса Ельцина случилась авария с участием Mercedes и Lamborghini. Об этом рассказал очевидец.
«На перекрестке 8 Марта — Бориса Ельцина произошло ДТП с участием Mercedes и Lamborghini», — передает telegram-канал «Бандитский Центр». Предварительно, никто не пострадал.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там подтвердили, что обошлось без пострадавших. Инспекторы ДПС оформили аварию в базе учета.
