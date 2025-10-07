В ночь на 8 октября свердловские геймеры столкнулись с проблемой к подключению в популярных онлайн-играх. Игроки CS2 и Dota2 не смогли найти свои матчи или просто подключиться к самой игре. На это URA.RU пожаловались пользователи.
«Хотела поиграть ночью, а ничего не работает. Сидим с друзями расстроенные», — передает собеседница агентства.
Сбои в работе игр также фиксирует сервис downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. Согласно информации с сайта, проблема носит общий характер. Сбои в подключении испытывают геймеры по всей России.
