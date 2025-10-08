Уральская команда крупного застройщика запускает уникальный санаторий в Сочи

Уральская команда застройщика «ЛСР» построила в Сочи санаторий «Кристалл», его отличительной особенностью стали оздоровительные программы разной направленности. Об этом на презентации проекта рассказала заместитель генерального директора санатория Екатерина Штефо, передает корреспондент URA.RU.
«Площадь медицинского центра — 5000 квадратных метров, он расположен на трех этажах. Мы продумали ландшафтный дизайн таким образом, что на нем представлено три климатических зоны: средиземноморье, субтропики и флористический атриум, там зимний сад. Ландшафтом занимался известный французский архитектор Мишель Пена», — презентовала Штефо. Одной из фишек санатория является собственная минеральная скважина, расположенная на глубине 300 метров.
Что касается оздоровления, для гостей разработали программы, которые поддерживают организм во время стрессовых ситуаций, помогают очистить от токсинов или укрепить опорно-двигательный аппарат, суммарные инвестиции только в медицинское оборудование составили более 300 млн рублей. Стоимость трех ночей отдыха для двоих гостей начинается от 51000 рублей.
Санаторно-курортный объект стал первым, который реализовала компания «ЛСР». Курорт рассчитан на 900 гостей, общая площадь территории для отдыха — 41000 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!