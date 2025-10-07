Жительница Екатеринбурга заработала 826 тысяч рублей на соцвыплатах за выдуманного ребенка с помощью поддельных документов. Мошенницу вычислили, но оставили на свободе, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Осужденная, находясь на территории Челябинской области, в 2020 году попросила свою знакомую подтвердить в органах ЗАГС факт рождения у нее ребенка вне медучреждения. После чего осужденной на основании представленных недостоверных данных сотрудниками ЗАГСа было выдано свидетельство о рождении на несуществующего ребенка», — пояснили в ведомстве.
Деньги она получила в июне 2025 года, обратившись в управление соцполитики №26. Вскоре ее задержали и завели уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (мошенничество).
В суде женщина признала вину и раскаялась. Вместе с этим она возместила ущерб в полном объеме. Верх-Исетский райсуд назначил виновной штраф 100 тысяч рублей.
