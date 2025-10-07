07 октября 2025

Екатеринбурженка получила 800 тысяч за выдуманного ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соцвыплаты женщина получила по поддельным документам
Соцвыплаты женщина получила по поддельным документам Фото:

Жительница Екатеринбурга заработала 826 тысяч рублей на соцвыплатах за выдуманного ребенка с помощью поддельных документов. Мошенницу вычислили, но оставили на свободе, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Осужденная, находясь на территории Челябинской области, в 2020 году попросила свою знакомую подтвердить в органах ЗАГС факт рождения у нее ребенка вне медучреждения. После чего осужденной на основании представленных недостоверных данных сотрудниками ЗАГСа было выдано свидетельство о рождении на несуществующего ребенка», — пояснили в ведомстве.

Деньги она получила в июне 2025 года, обратившись в управление соцполитики №26. Вскоре ее задержали и завели уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (мошенничество).

В суде женщина признала вину и раскаялась. Вместе с этим она возместила ущерб в полном объеме. Верх-Исетский райсуд назначил виновной штраф 100 тысяч рублей.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Екатеринбурга заработала 826 тысяч рублей на соцвыплатах за выдуманного ребенка с помощью поддельных документов. Мошенницу вычислили, но оставили на свободе, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Осужденная, находясь на территории Челябинской области, в 2020 году попросила свою знакомую подтвердить в органах ЗАГС факт рождения у нее ребенка вне медучреждения. После чего осужденной на основании представленных недостоверных данных сотрудниками ЗАГСа было выдано свидетельство о рождении на несуществующего ребенка», — пояснили в ведомстве. Деньги она получила в июне 2025 года, обратившись в управление соцполитики №26. Вскоре ее задержали и завели уголовное дело по статье 159.2 УК РФ (мошенничество). В суде женщина признала вину и раскаялась. Вместе с этим она возместила ущерб в полном объеме. Верх-Исетский райсуд назначил виновной штраф 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...