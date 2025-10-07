07 октября 2025

Толпа пассажиров застряла в Кольцово из-за переноса рейса на 12 часов. Фото

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 8 октября перенесли рейс ZF-1041 в Анталью (Турция) на 12,5 часов. Десятки пассажиров столпились в зале, ожидая вылета, рассказал очевидец.

«В Кольцово происходит полный кошмар, представители Azur Air бегают от пассажиров, поскольку говорят о задержке самолета на 10-15 минут. Представители закрыли двери и не выходят. Не предоставляют питание и гостиницу», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Судя по онлайн-табло, вылет был запланирован в 03:35, однако его перенесли до 16:00 того же дня. Причина не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании, занимающейся перевозкой. Ответ будет опубликован, как только появится.

