В екатеринбургском аэропорту Кольцово 8 октября перенесли рейс ZF-1041 в Анталью (Турция) на 12,5 часов. Десятки пассажиров столпились в зале, ожидая вылета, рассказал очевидец.
«В Кольцово происходит полный кошмар, представители Azur Air бегают от пассажиров, поскольку говорят о задержке самолета на 10-15 минут. Представители закрыли двери и не выходят. Не предоставляют питание и гостиницу», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Судя по онлайн-табло, вылет был запланирован в 03:35, однако его перенесли до 16:00 того же дня. Причина не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании, занимающейся перевозкой. Ответ будет опубликован, как только появится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!