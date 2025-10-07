«Ей было тяжело»: под Екатеринбургом загадочно скончалась девушка

В Заречном (Свердловская область) обнаружили мертвой 22-летнюю девушку. Знакомые сказали URA.RU, что она могла отравиться.
«Чем именно отравилась, неизвестно. Тело нашли 4 октября», — сообщил собеседник агентства.
Девушка родом из Пермского края. Раньше проживала на Эльмаше в Екатеринбурге, но потом переехала в Заречный. По словам друзей, ее молодой человек пропал без вести в зоне боевых действий на спецоперации на Украине.
«Она сильно переживала из-за этого. Место себе не находила, ей было очень тяжело», — сказала вторая собеседница.
Девушку похоронят 8 октября на малой родине. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!