07 октября 2025

«Ей было тяжело»: под Екатеринбургом загадочно скончалась девушка

В Заречном нашли мертвой 22-летнюю девушку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В трагедии разбираются следователи
В трагедии разбираются следователи Фото:

В Заречном (Свердловская область) обнаружили мертвой 22-летнюю девушку. Знакомые сказали URA.RU, что она могла отравиться.

«Чем именно отравилась, неизвестно. Тело нашли 4 октября», — сообщил собеседник агентства.

Девушка родом из Пермского края. Раньше проживала на Эльмаше в Екатеринбурге, но потом переехала в Заречный. По словам друзей, ее молодой человек пропал без вести в зоне боевых действий на спецоперации на Украине.

«Она сильно переживала из-за этого. Место себе не находила, ей было очень тяжело», — сказала вторая собеседница.

Девушку похоронят 8 октября на малой родине. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Заречном (Свердловская область) обнаружили мертвой 22-летнюю девушку. Знакомые сказали URA.RU, что она могла отравиться. «Чем именно отравилась, неизвестно. Тело нашли 4 октября», — сообщил собеседник агентства. Девушка родом из Пермского края. Раньше проживала на Эльмаше в Екатеринбурге, но потом переехала в Заречный. По словам друзей, ее молодой человек пропал без вести в зоне боевых действий на спецоперации на Украине. «Она сильно переживала из-за этого. Место себе не находила, ей было очень тяжело», — сказала вторая собеседница. Девушку похоронят 8 октября на малой родине. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...